Sajátgyártású tévéfilmmel kezdi a tanévet a Nickelodeon

Az év várva várt, legmenőbb saját gyártású tévéfilmjével és számos népszerű mese új részeivel várja a gyerekeket szeptemberben a Nickelodeon. A Ne szólj szám című tévéfilmben a legnépszerűbb tinisztárok csapnak össze az iskolai elnök pozícióért, így biztosan nem indul unalmasan az idei tanév.Bár a sulikezdés rengeteg feladatot és terhet helyez a kisiskolások vállára, a gyerekcsatorna gondoskodik róla, hogy leckeírás után – vagy épp egy kis szünetet tartva két tantárgy között – mindenki kikapcsolhasson egy kicsit.A Nickelodeon saját gyártású, Ne szólj szám (Blurt!) című tévéfilmjében Jeremy a plázában kipróbál egy rejtélyes VR-szemüveget, ezután pedig fenekestül felfordul addigi hétköznapi élete. A srác belső hangja eltűnik, onnantól fogva minden gondolatát hangosan kimondja. Mindezt tetézi, hogy az iskolai elnökválasztáson is indul eminens osztálytársa, Milly ellen. A szépséges vetélytársnő tele van ötletekkel az iskola fejlesztését illetően. Jeremy kezébe veszi saját sorsát, és nővérével, Victoriával azon dolgozik, hogy minden olyan legyen, mint a végzetes, szemüveges affér előtt.A tévéfilm különlegessége, hogy a virtuálisvalóság-jeleneteket a Nickelodeon-féle Entertainment Lab, a Viacom gyerekcsatornának kutatás-fejlesztési részlege készítette. A labor célja, hogy új technológiákat fejlesszen a filmgyártásban, a Ne szólj szám a csapat második munkája. Jeremy szerepében a 18 éves Jace Norman látható, aki fiatal kora ellenére egyben a film társproducere is. Persze ez a tény egyáltalán nem meglepő, hiszen a fiatal színész hosszú évek óta számos élőszereplős, gyerekeknek szóló televíziós műsor és sorozat, köztük a Veszélyes Henry sztárja. Milly-ként a Nickelodeon tinisztárja, a Nicky, Ricky, Dicky & Down-ból Down barátnője, Daniella Perkins lehet ismétlen a kislányok példaképe, Vicatoriaként JoJo Siwa száll majd vele szembe. A 15 éves gyerekszínész már most sikeres dizájner is egyben, az egyik nagy bizsu-franchise forgalmazza az általa tervezett ékszereket. A Ne szólj szám szeptember 30-án, vasárnap délelőtt 11.15-kor látható a Nickelodeon műsorán.Új részekkel jelentkezik Hőskapitány segédje, Veszélyes Henry vasárnaponként 19.05-től. Hétköznaponként 17.35-kor SpongyaBob Kockanadrág eddig nem látott részekben borzolja az állóvizet – szó szerint –, ezt követik A Lármás család harmadik évadjának epizódjai 18.10-kor. Szeptember 17-től indul a Game Shaker harmadik évadja, minden hétköznap 16.45-kor látható majd.