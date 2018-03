Saját műsort kap a Séfek Séfe döntőse

Március 12-től új, saját gyártású műsor kap helyet a LiChi TV programkínálatában. A 100% hazai című gasztroműsor hétköznap esténként jelentkezik a Séfek Séfe döntősével, Szendrei Bencével. A fiatal szakács a kitűnő hazai alapanyagok bemutatása mellett számos konyhai praktikával várja a nézőket, hogy a főzés mindenki számára felhőtlen kikapcsolódássá válhasson.A legtöbb séf a finom fogások egyik titkának a jó minőségű alapanyagokat tartja. Ehhez azonban nem kell külföldre menni, hazánkban is számos termelő gondoskodik arról, hogy kiváló zöldségek, gyümölcsök, húsok álljanak a gasztronómia szerelmeseinek rendelkezésére. A LiChi TV új, saját gyártású műsora, a 100% hazai ezeket az alapanyagokat mutatja be, és arra is ötleteket kap a néző a műsor házigazdájától, Szendrei Bencétől, hogy hogyan tud változatos, egészséges ételeket készíteni a hozzávalókból.– Nagyon boldog vagyok, hogy saját műsort forgathatok és a szenvedélyemnek, a gasztronómiának élhetek. Magam is őstermelő vagyok, a műsorral az a célom, hogy bemutassam a nézőknek, a kiváló minőségű alapanyagokat nem kell mindig külföldön keresni, hiszen hazánkban is hihetetlen jó alapanyagok vannak. Küldetésemnek tekintem támogatni a magyar termelőket, és felszólalni mellettük – árulta el Szendrei Bence, aki a Séfek Séfe versenyében Wolf András csapatában egészen a döntőig jutott. – A 100% hazai-ban természetesen az alapanyagok sokrétű felhasználásán van a hangsúly. Gyorsan és egyszerűen tudunk elkészíteni változatos, színes, egészséges ételeket. Rengeteg hasznos otthoni praktikával készülök a nézőknek. Sokkal fontosabbnak tartom, hogy megértsük mit-miért csinálunk a konyhában, mint bemagolni egy-egy receptet, hiszen akkor öröm a főzés, ha szabadon szárnyal a fantáziánk. Ehhez pedig minden biztos alapot igyekszem megadni a műsor alatt – tette hozzá a fiatal tehetség.