Saját mobilos játékkal ünnepel a Péterfy Bori & Love Band

A zenekar ősszel a fővárosi Akvárium Klubban november 17-én tartja lemezbemutató, egyben jubileumi születésnapi koncertjét, de az új dalokat a megjelenésük sorrendjében folyamatosan lehet hallgatni, a Bori X elnevezésű ingyenes mobil alkalmazással - mondta Tövisházi Ambrus billentyűs, zeneszerző, az együttes vezetője.



Mint kifejtette, az Android és Apple telefonokra és tabletekre egyaránt letölthető applikáció interaktív videóklip és ügyességi játék egyben, amelyet a zenekar a BIG FISH fejlesztő céggel és az együttes állandó művészeti vezetőjével, Stark Attilával közösen talált ki.



A jubileumi ünnepi játékban Péterfy Borit az új dalhoz tervezett elképzelt terekben kell végigvezetni, megóvni az ellenségektől, és közben kincseket és pontokat gyűjteni.



A zenekar első idei új dala, a Tövisházi Ambrus és Hajós-Dévényi Kristóf által írt Föld hívja földet is a Bori X alkalmazáson keresztül hallható és játszható végig először. Tövisházi Ambrus elmondta, hogy a családi szórakoztató tartalmakat kínáló ONCE Digital Arts kiadásában megjelenő játékban 30 ezer pontot összegyűjtő játékosoknak ajándékot ad a zenekar: egyszeri lehetőséget kapnak a Péterfy Bori & Love Band valamennyi eddigi stúdióalbumának letöltésére, a legszerencsésebb tíz versenyző pedig páros koncertjegyet nyerhet a novemberi lemezbemutatóra.



A Péterfy Bori & Love Band 2007-ben alakult, alapvetően a megszűnt Amorf Ördögök tagjaiból. Az együttesben Péterfy Bori és Tövisházi Ambrus mellett Drapos Gergely basszusgitáros, Pápai István ütőhangszeres, Nagy István gitáros-énekes, valamint Gáspár Gergely dobos szerepel.



A zenekar debütáló, 1-es albuma 2007-ben jelent meg - rajta a nagy slágerrel, a Hajolj bele a hajamba című számmal -, ezt követte két évvel később a 2-es számmal futó lemez, 2012-ben a Fehér éjszakák, végül tavaly a Szédülés. A népszerű együttes június 20-án fellép a Fishing On Orfű fesztiválon, június 28-án a VOLT Fesztiválon, július 22-én pedig a debreceni Campus Fesztiválon.