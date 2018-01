Saját brandet épít a 18 éves kick-box világbajnok

Tévécsatornáján osztja meg élete izgalmait, pólót tervez és célja, hogy egy súlycsoportváltás után az idei Eb-n újabb négy aranyérmet szerezzen. A tavaly Magyarországon az Év Sportolója címre is jelölt kick-boxos Veres Roland – aki 18 éves létére négyszeres felnőtt világbajnok – ráadásul nemcsak saját sikerén, hanem sportága népszerűsítésén is fáradozik.



"Be more royal than the king!", vagyis "Légy fenségesebb a királynál!" – így szól a csepeli fiatalember szlogenje. A Royal becenévre hallgató kick-boxos több fronton is munkálkodik azon, hogy minél eredményesebb legyen a karrierje. Saját YouTube csatornát is vezet, ahol nemcsak a versenyek kulisszái mögé, hanem a hétköznapjaiba is betekintést enged.



– Minden percét élvezem a videózásnak, sok időt és energiát fektetek bele. Szeretek a középpontban lenni, de a sportágat is szeretném népszerűsíteni, hogy minél többen kezdjenek kick-boxozni hazánkban. Egyelőre főleg a fiatalabb és nagyobb számban külföldi versenyzők ismernek, az ő kedvükért feliratozva kerülnek ki a videók a Royal TV néven futó csatornámra – mesélte a Halker-Király Team versenyzője.



A csepeli világklasszis – akit 2017 végén Baji Balázzsal, Cseh Lászlóval és másokkal az Év Sportolója díjra jelöltek – már saját brandjét is elkezdte felépíteni. Ezzel szeretné megalapozni, hogy idővel sportága kiemelkedő alakja lehessen.



– Klubom vezetője, Király István rengeteget segít abban, hogy a sport utáni életben is megtaláljam a helyemet. Sokszor és sokfelé járunk edzéseket tartani és versenyezni, és az egyik ilyen alkalommal megkérdezte egy kissrác, hogy tud-e tőlem pulóvert vagy pólót venni. De nekem még olyanom nem volt. Akkor kezdünk ötletelni ezen, és már nagy erőkkel tervezgetem a saját termékeket.



A rendkívül céltudatos fiatal sportoló a novemberi, négy aranyt hozó budapesti világbajnokság után még komolyabb kihívások után néz 2018-ban, és feszegeti majd saját határait. Terve, hogy feljebb lépjen az 57 kg-os súlycsoportból, és a nyílt kategóriákban is diadalmaskodni tudjon idén.



– Ez motivációkeresés számomra. Úgy gondolom, a jelenlegi súlycsoportomban lassan már mindent elértem. A 63 kiló szerintem szintén mozgékony, de jóval több erőt kívánó súlycsoport, ezért kíváncsian várom a folytatást. Az év végi Európa-bajnokságon szeretnék már ebben a kategóriában győzedelmeskedni és újabb négy bajnoki címet bezsebelni. Azt mondják, hogy szinte lehetetlen feladat nagyobb súlyban minden szabályrendszerben helytállni, de szeretem a kihívásokat – fogalmazott Veres Roland.