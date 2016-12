Ryan Gosling az elsőként Holdra lépő űrhajós, Neil Armstrong szerepében tűnik fel a filmvásznon

A Hollywood Reporter című amerikai magazin csütörtöki közlése szerint Gosling kapta a főszerepet a következő évben készülő filmbiográfiában, amely bemutatja az elsőként Holdra lépő űrhajós életét.



A film alapjául James R. Hansen 2005-ben megjelent First Man: A Life of Neil Armstrong című könyve szolgál. A rendező Damien Chazelle lesz, aki a Kaliforniai álom című nagy sikerű filmben is együtt dolgozott Goslinggal.



Ryan Gosling jövőre a Blade Runner 2049 című sci-fi filmben is látható lesz.