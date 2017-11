Rovarkenyeret dobnak piacra Finnországban! Megkóstolná?

A világon elsőként rovartartalmú, a hagyományosnál fehérjedúsabb kenyér kerül piacra Finnországban.



A házi tücsök felhasználásával készült vekniket az egyik legnagyobb finn élelmiszeripari vállalat, a Fazer 11 áruházi látványpékségében árusítják péntektől.



Egy-egy Fazer Sirkkaleipä (Fazer Tücsökkenyér) mintegy 70 porrá őrölt házi tücsköt tartalmaz, a rovarhozzávaló a termék 3 százalékát teszi ki.



A rovarokat farmokon tenyésztik Hollandiában, de a cég szeretne bevonni helyi termelőket is.



A finnek nyitottak az újdonságokra - indokolta a rovarkenyér forgalomba hozatalát Markus Hellström, a cég kenyér- és péksüteményrészlegének igazgatója, aki azonban hangsúlyozta, hogy a termék kifejlesztésénél a fő szempont "az ízletesség és a frissesség" volt.



Egy észak-európai országokban végzett felmérés szerint a finnek a legnyitottabbak a rovaralapú ételek iránt - mondta Juhani Sibakov, a Fazer innovációs igazgatója, aki állítja, hogy roppant finom, ropogós terméket sikerült előállítani.



Sibakov hangsúlyozta azt is, hogy a bogaras kenyér "jó proteinforrás", továbbá jótékony hatású zsírsavakat, kalciumot, vasat és B12 vitamint tartalmaz. Talán ezzel is magyarázható, hogy a szokásos 2-3 euró helyett a tücsökkenyér darabját 4 euróért árusítják.



A gyártó megjegyezte, hogy egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő tücsökliszt ahhoz, hogy az újdonságot az egész országban forgalmazzák, de a cél az, hogy előbb-utóbb a Fazer mind a 47 pékségében kapható legyen a tücsökkenyér.



A finn törvények november 1-je óta engedélyezik rovarok árusítását étkezési célra. Rovartartalmú ételek öt másik európai ország szupermarketjeiben lelhetők fel: Belgiumban, Dániában, Hollandiában, Nagy-Britanniában és Svájcban.



Svájcban a Coop áruházlánc szeptemberben dobott piacra rovarból készült hamburgert és húsgolyót.



Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) támogatja a rovarok étkezési célú felhasználását, mondván, hogy egészséges, magas protein- és ásványianyag-tartalmú táplálékról van szó, amelynek az előállítása is környezetkímélő.



ENSZ-adatok szerint egyébként a világon 2 milliárd ember fogyaszt rovart, az ehető fajok száma meghaladja az 1900-at.



Európában a rovartartalmú ételek érdekelhetik a gluténérzékenyeket és azokat, akik napi életvitelükben is kímélnék a természeti környezetet, mivel a rovarfarmok kevesebb földet, vizet és takarmányt igényelnek, mint a hagyományos állattenyésztés.