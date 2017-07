Roswelli ufószerencsétlenség: hazugság vagy szenzáció?

Az emberiség már több száz éve kutat a földönkívüli életformák után, és nagyjából ugyanennyi ideje vitázik is arról, hogy vajon léteznek-e egyáltalán űrlények? Az eddigi egyik leghíresebb ufóészlelés 1947 nyarán történt az amerikai Új-Mexikó államban található Roswell városában, ahol a mai napig rengeteg kérdőjel maradt az üggyel kapcsolatban. A DoQ július 12-én a közismert eset nyomába ered, és szupertitkos dossziék bemutatásával fedi fel a rejtélyt.1947 nyarán egy különös esemény dúlta fel az új-mexikói kisvárost: William Brazel nevű művezető tanyájára egy azonosítatlan repülő tárgy zuhant. A férfi jelentette ezt a sheriffnek, aki azonnal kapcsolatba lépett a roswelli légibázissal. A hadsereg nem sokkal ezután egy hivatalos közleményben a lakosok tudtára adta, hogy egy időjárási ballont, a Mogult érte szerencsétlenség a farmon. A pletykákat azonban ekkor már nem lehetett elhallgattatni, hiszen egyre többen suttogtak arról, hogy valójában egy repülő csészealj csapódott be a farmon, amit a hatóságok igyekeznek eltussolni. A hírzárlat mögött megbúvó összeesküvés-elméleteket felkapta a sajtó, és a szenzációnak híre ment az egész országban.Sok évtizeddel később, 1978-ban néhány ufókutató – többek között Stanton T. Friedman – nyomozásba kezdett a roswelli ügy kapcsán. Több tucat emberrel beszéltek, akik annak idején valamit láttak vagy hallottak a sivatagban lezuhant rejtélyes objektumról, így bizarr részletekre derítettek fényt. Glenn Dennis, volt temetkezési vállalkozó egy interjúban például arról számolt be, hogy a helyi légibázis több gyerekkoporsót is rendelt tőle. Több már nyugdíjazott katona is azt állította, hogy feletteseik nyomására nyilatkozták akkor, hogy a törmelékek egy ballonból származnak.

Az amerikai légierő 1997-ben, az esemény 50. évfordulóján egy rendkívül hosszú és részletes jelentést tett közzé, amellyel végérvényesen le kívánták zárni a roswelli ufószerencsétlenség ügyét. Leírták, hogy a pórul járt légi jármű valójában egy ballonra erősített radarcélpont volt. Egy évvel korábban kikerült nyilatkozat szerint azonban az igazság az, hogy ez a szonda valójában a szovjetek ellen irányuló művelet része volt, amely az ellenség atomkísérleteit volt hivatott kémlelni.2011-ben aztán egy amerikai újságírónő, Annie Jacobsen ismét felélesztette az ország legnagyobb ufó-sztoriját. Vizsgálódása során tudomására jutott, hogy léteznek olyan feltevések is, miszerint Sztálin megbízásából ’mutáns gyerekeket hoztak létre’. Ezek a gyerekek kinézetükben megszólalásig hasonlítottak a köztudatban élő űrlényekre: aránytalanul nagy fejük, pici, törékeny testük és hatalmas, fekete szemeik voltak. A terv az volt, hogy pánikot keltsenek az amerikai lakosságban azzal, hogy megrendeznek egy ufótámadást, amelyben ezek az álufók lettek volna a kulcsfigurák. Azonban a történet több helyen is sántított, így ez a változat igencsak hitelét vesztette a szakértők szemében, és ma már csak egy újabb elrugaszkodott összeesküvés-elméletként tartják számon.A DoQ július 12-én a 70 éves rejtély nyomába ered, hogy újra megvizsgáljon minden jelentést, hírt és pletykát, ami a Roswell városában történt szerencsétlenségről szól.