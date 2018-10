Roswelli UFO szerencsétlenség - az FBI szerint nem bizonyíték az általuk közzétett irat

A Guy Hottel memorandum

A légierő nyomozója arról értesült, hogy Új- Mexikóban három, úgynevezett repülő csészealjat találtak. Ezek kör alakúak voltak és körülbelül 15 és fél méteres átmérőjűek (a szövegben 50 láb szerepel. A szerk.). mindegyikben három humanoid alakú, alig egy méter magas (a szövegben 3 láb szerepel. A szerk) test hevert, és fémes, nagyon finom szövésű anyagból készült ruha volt rajtuk. A ruháik olyanok voltak, mint a légierő tesztpilótáié, vagy ejtőernyősöké. A forrás szerint Új- Mexikóban, ahol találták a repülő csészealjat, az amerikai kormány hatalmas radarokat épített, és valószínű emiatt károsodott meg a csészealjak navigációs mechanizmusa.

Az FBI egy hatalmas digitális adatbázisban teszi közzé azokat az iratokat, melyeken a titkosítás lejár, és nincs okuk meghosszabbítani azt. Az egyik ilyen irat volt a Guy Hottel- féle memorandum, mely az 1947-es roswelli ufószerencsétlenséggel foglalkozik.1947. július 8-án az amerikai Roswell kisváros közelében lezuhant egy tárgy. Az első híradások egy földönkívüli űrhajóról szóltak, egy úgynevezett repülő csészealjról, viszont másnap az újságok már azzal voltak tele, hogy az csak egy lezuhant meteorológiai léggömb volt.Az eset hatalmas port kavart, mert a szemtanúk szerint az első állítás volt igaz, sőt állítják, hogy 3 idegen holttestét is megtalálták a helyszínen. Az eset évtizedeken át tartotta lázban az ufókutatókat, összeesküvés- gyártókat ugyanúgy, mint a hétköznapi embert, hiszen az egyik legizgalmasabb kérdésre adna választ: Egyedül vagyunk-e a világegyetemben?2011-ben egy személyesen John Edgar Hoover FBI igazgatónak írt, 1950-es dokumentum került ki titkosítás alól. Ezt az írást Guy Hottel készítette , aki akkor az Amerikai Légierőnél dolgozott. Mint mondja, egy ügynöküktől tudja, aki harmadkézből hallotta Új- Mexikóban az alábbiakat.:Az FBI honlapján megpróbálja tisztázni , hogy milyen aggályai vannak a az irattal kapcsolatban. Az egyik az, hogy 1947. július 22-én kiadta az FBI nyomozója a saját jelentését , miszerint egy lezuhant léggömböt találtak.A másik az, hogy az FBI csak alkalomszerűen vett részt az ufókkal kapcsolatos nyomozásokban. Az Amerikai Légierő volt az a szervezet, aki ezzel foglalkozott, de ők is csak 1950-ig.Így a Hottel irat nem bizonyítja az idegenek létezését, így az FBI is, és mi is nyitva hagyjuk a kérdést:Vajon egyedül vagyunk a világegyetemben?