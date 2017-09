Rohamosan fogynak a törzsek - ketten is távoztak kedden a Survivorből

A Survivor keddi adásában ketten is búcsúztak: Biankát kiszavazták, Krisztián pedig feladta a játékot.„Izmos vagyok, tetovált, ráadásul még meleg is, de szerettem volna megmutatni, hogy a sztereotípiák ellenére erős vagyok, és képes lehetek megnyerni egy ilyen játékot. Nem sikerült"– osztotta meg Krisztián szavait a Blikkre hivatkozva a Bors A távozó játékos arra is rátért, miért adta fel a játékot:„Aktív ember vagyok, mindig mozgok, így a sérülések ellenére is tovább jártam az erdőt, úsztam a tengerben, sajnos a sebek egy idő után elfertőződtek. A kaput az tette be, amikor kifakadt az egyik gennyes sebem, és egy lyuk lett a lábamon. Korábban volt egy műtétem, és akkor a seb a steril körülmények között is elfertőződött, úgyhogy aggódni kezdtem, nehogy komolyabb baj legyen. Kikészültem, amikor az egyik játék során láttam, hogy egy bogár araszol a seb felé…."