Rockzenéről, megint másként: Baksa-Soós Attila és Miki357 kötete

Tempó címmel újra a magyar rockzene szereplőit szokatlanul bemutató kötettel jelentkezett Baksa-Soós Attila. Az író, költő, zenész, performansz előadó szabad gondolataihoz az elsősorban kliprendezőként ismert Miki357 társított fotókat. A tempó úgy tereli az olvasót korunk könnyűzenei világában, hogy közben elfelejtet velünk minden megszokott hivatkozási pontot.



Az előadókat Baksa-Soós Attila szubjektív szűrőjén keresztül megírt szabadversekkel, Miki357 fekete-fehér portrékkal mutatja be - szerepel az MTI-hez eljuttatott ajánlóban. A Hybrid Art Management gondozásában, ezer számozott példányban megjelent kötet Baksa-Soós Attila két korábbi könyve szerves folytatásának tekinthető. A rocknovellákat tartalmazó Rocklitera Vol.01 (2011) és Vol.02 (2012) a hazai alternatív könnyűzenei színtér előadóit mutatta be Lékó Tamás színes művészi fotóival.



A szerző a tempóhoz szélesebb körből, a hazai rock történetének elmúlt ötven évéből választott alanyokat, összesen 91 ismert arcot. A kötet nagyrészt személyes preferenciákból és kapcsolatokból építkezik, ám mind a vájtfülű zenerajongóknak, mind a kevésbé jártas érdeklődőknek értékes és független gondolatokat közvetít.



A "gonzósított" filozófiai zenész-portrék mellé karcosan elegáns fekete-fehér fotográfiák készültek - fogalmaz a kiadó. Baksa-Soós és Miki357 mások mellett Bárdos Deák Ágnes, Benkő László, Bérczesi Róbert, Both Miklós, Bródy János, Busa Pista, Czutor Zoltán, Deák Bill Gyula, drMáriás, Fluor, Harcsa Veronika, Hobo, Kiss Tibor, Kóbor János, Kollár-Klemencz László, Leskovics Gábor, Lotfi Begi, Lovasi András, Lukács László, Másik János, Menyhárt Jenő, Müller Péter Sziámi, Péterfy Bori, Póka Egon, Presser Gábor, Prieger Zsolt, Sena, Szűcs Krisztián, Tátrai Tibor, Tövisházi Ambrus, Víg Mihály, Vitáris Iván, Wahorn András és Zságer Balázs portréját rajzolja meg.





Szerepel a kötetben a szerző édesapja, Baksa-Soós János, a legendás Kex együttes egykori frontembere, valamint az azóta elhunyt Som Lajos és Somló Tamás is. A kiadvány anyaga a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében három héten át egy budapesti kiállításon is megtekinthető volt.



A 45 éves, "felhőjáró sokcsillagos írókéz" művésznéven (is) alkotó Baksa-Soós Attila korábban írt regényt, volt verseskötete, rajzos könyve és ő illusztrálta Lewis Carroll A Snyárk-vadászat című meseregényének magyar kiadását. A 34 éves Miki357 az egyik legkeresettebb hazai kliprendező (Irie Maffia, Supernem, Wellhello, Zagar, SoeriiÚPoolek, PASO, Bëlga) nevéhez fűződik a Magyar Klipszemle beindítása.