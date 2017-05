Rocklegendák egy Harley nyergében, amit akár meg is nyerhet!

Az immár nagykorúvá érett fesztivál sajtóeseményén nem volt hiány az izgalmakból: a legnagyobb rock sztárok jöttek, láttak és győztek, közben pedig az is kiderült, hogy milyen újításokkal készül a fesztivál.A Harley-Davidson Budapest bázisán Dobai Attila a fesztivál igazgatója és Buza Sanyi köszöntötte a vendégeket. Sanyi szavaival élve az Open Road Festen, ami "Közép Európa legnagyobb Harley-Davidson fesztiváljává nőtte ki magát, nemcsak a zenei és programkínálat, hanem a szállások és a környezet is egyre európaibbá vált." Földön, vízen, levegőben programokkal várják a fesztiválozókat, na meg olyan ikonikus bandákkal, akik zenéjére generációk tombolták át az éjszakát.Ráadásként az Open Road Festen a legújabb 2017-es évi fenevadat, egy Street Rod-ot is kisorsolnak, amihez csak egy applikációt kell letölteni:

A Dark Custom stílusú nyereménymotort a legnagyobb hazai rock sztárok próbálták ki a tesztpályán. A verseny győztese a Tankcsapda villámkezű dobosa Fejes Tomi lett. "Nagyon jó motor, könnyen kezelhető, és gyors" - mondta. A TCS gitárosa Sidi is nyeregbe pattant, a srácok elárulták, hogy imádják az Open Road Festet, és húzós, vehemens estével készülnek. A dobogó harmadik fokára Big Daddy Laca állt a Ganxsta Zolee és a Kartelből, aki szerint iszonyatos ereje van a gépnek, és nagyon egyben van."Egy biztos: aki hazaviszi a Street Rod-ot, azt a napot soha nem felejti el" - foglalta össze egyetlen mondatba az egészet az Edda Művek frontembere, Pataki Attila. Szombaton minden szem a nagyszínpadra fog szegeződni, ahova nem csak a nyereménymotor, hanem a legnagyobb hazai és külföldi zenészek érkeznek.

Az Open Road Fest színpadán Woodstock szellemét idézi meg a Ten Years After, az Alphaville elhozza a legnagyobb szinti-pop himnuszokat. A külföldi fellépők mellett a hazai rock zene legjava is képviselteti magát: Tankcsapda, Road, Kowalsky meg a Vega, Deák Bill Gyula, Ganxsta Zolee és a Kartel, Zorall, Pokolgép, Moby Dick, Edda Művek és sokan mások.Pataki Attila azt ígérte, hogy olyan koncerttel érkeznek az Open Road Festre, amire hónapok múlva is emlékezni fogunk, míg a Bid Daddy Laca azt mondta: power és atom hip-hoppal robbantanak a színpadon.A dögös zenei programcsomag mellett nappal sem lesz idő unatkozni. A fesztivál történelmében először, a kétkerekű csodák mellett egy négykerekű fenevad egy Big Foot Monster Truck is beveszi Alsóörsöt, és az Európa-szerte egyedülálló Harley-Davidson kaszkadőr show is borzolja majd a kedélyeket.

A fesztivál nem csak az önfeledt szórakozásról, hanem a jótékonykodásról is szól. Az Open Road Fest idén a Magyar Mentőmotor Alapítványt támogatja. A támogatói jegyeket a fesztivál webshopjában lehet megvásárolni. A cél, hogy egy új mentőmotorra elegendő összeg összegyűljön.Az Open Road Festen szerelmek születnek, barátok válnak testvérekké és életre szóló élménnyel gazdagodik minden résztvevő.