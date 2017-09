Robottal táncoló művész és ötórás Utas és holdvilág előadás idén a Trafóban

A PanoDráma A csodát magunktól kell várni című dokumentumszínházi produkciójával és az EJTech projekt az épület előtt felállított hanginstallációjával nyitja az idei, 20. évadát kedden a Trafó - hangzott el az intézmény budapesti évadnyitóján. Barda Beáta ügyvezető igazgató a színházi programokról szólva kiemelte, hogy Kárpáti Péter és a Titkos Társulat szeptember 10-én Tótferi című produkcióját, Fekete Ádám pedig a Staféta pályázat támogatását elnyert A Jeditanács összeül című legújabb darabját mutatja be október 27-én a klubhelységben, a nagyteremben pedig a PanoDráma, a TÁP Színház és a Dollár Papa Gyermekei legújabb előadásait lehet majd látni.



Műsoron maradnak Mundruczó Kornél és Pintér Béla darabjai, Schilling Árpád a montenegrói Királyi Színháznak készült Ameddig a szem ellát című előadását pedig november elején mutatják be. November utolsó és december első napjaiban rendezik meg a dunaPart4 Kortárs Előadóművészeti Platformot, amelyre a nemzetközi előadóművészeti szcéna képviselőit várják a szervezők - emelte ki az ügyvezető.



Fenyvesi Áron, a Galéria vezetője elmondta, hogy a kiállítások mellett továbbra is szerveznek performatív eseményeket és egy dupla évkönyv kiadását is tervezik a 2013-as és 2014-es kiállításoról. Kiemelte Szarka Péter szeptember 28-án nyíló Globális felmelegedéssel a hidegháború ellen című kiállítását, november 17-től pedig a litván Pakui Hardware művészduó installációjára hívta fel a figyelmet, aki a tudományos-fantasztikus képzelet világába kalauzolja az érdeklődőket. Januárban Puklus Péter önálló kiállítása folytatja a sort, aki a fotóművészet és a képzőművészet anyagiságának találkozásán dolgozik.



A zenei kínálatban november 25-én a világhírű amerikai énekes-producer, Holly Herndon fellépésével folytatódik az Electrify elektronikus zenei sorozat, továbbá a Trafóban indul október elején a kísérleti zenei profilú UH Fest is - fejtette ki Szabó Bálint zenei szervező. Kiemelte Thomas De Pourquery és a Supersonic november 11-i dzsesszkoncertjét, valamint az afrobeat megalapítója, Fela Kuti tiszteletére rendezett nemzetközi fesztivált is október 14-én.



Az Indiai Klasszikus Zene Mesterei sorozat huszonkettedik állomásán Harjinder Pal Singh játszik, a szokásos decemberi ünnepi koncertek három estjén pedig a Middlemist Red, a Qualitons és a Fran Palermo lépnek fel. Szabó György művészeti vezető elmondta, hogy a táncprodukciók között műsorra kerül egy Anne Teresa de Keersmaeker-darab, egy Wayne McGregor-koreográfia és egy régi Wim Vandekeybus-előadás is.



Louise Lecavalier saját koreográfiájával, egy Italo Calvino-feldolgozással vendégszerepel a Trafóban áprilisban, de sor kerül még a tánc határait tágító Rachid Ouramdane Torzió című produkciójára és az ezúttal csak nőket szerepeltető Anne Nguyen egy-egy táncművének bemutatkozására is. Kiemelte a tajvani táncos, koreográfus, feltaláló és videós Huang Yi úttörő produkcióját, egy ipari robot és egy ember duettjét. A darabban az alkotó megtanítja a robotot a metronóm ketyegésére, majd Bach csellószvitjeire táncolni.



Szabó György elmondta, hogy a magyar tánc is erős lesz az évadban: a MA.ZE csapata Jónás Verával és izraeli koreográfusokkal készített új előadását mutatja be szeptember 21-én, az évad második felében számos független magyar alkotó jelentkezik önálló bemutatóval, Valencia James pedig az előadásához fejlesztett mesterséges intelligencia felhasználásának lehetőségeit vizsgálja a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében októberben.



Az évadnyitón bejelentették továbbá a Trafó új, telefonos alkalmazását is, amellyel a nézők személyre szabottan válogathatják ki okostelefonjaik segítségével a számukra legérdekesebb programokat.