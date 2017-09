Robotkutya ellenőrzi a japánok lábszagát

Megszaglássza a lábakat, majd ítéletet mond: ugat vagy akár "rosszul is lesz" a 15 centiméteres robotkutya, melyet egy japán start-up cég fejlesztett ki a lábszag tesztelésére.



A Hana Csan névre keresztelt műkutyát szagérzékelő szenzorral látták el. Amennyiben nagyon elviselhetetlen szagot érez, még egy kellemes illatot is szétpermetez.



A bűzös lábak komoly társadalmi problémákat jelenthetnek Japánban, ahol az emberek szokás szerint leveszik a cipőjüket nemcsak otthon vagy a barátoknál, hanem sokszor éttermekben, akár a munkahelyükön is.



A Han Csant gyártó cég, a Next Technology a robotkutyát egy férfi kérésére készítette, aki tudni akarta, mennyire bűzös a lába. "Azt mondta, a kislánya mutatott rá, hogy bűzlenek a lábai" - közölte a cég.



A kutya a jövő évtől lesz megvásárolható, ára ezer euró felett várható.



A szintén japán Konica Minolta cég július óta vesz fel előjegyzést kézi szagmeghatározójára, amely egy 1-től 100-ig terjedő skálán értékeli a lábszagot.