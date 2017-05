Robert Pattinson betörőként tért vissza

A Good Time című krimi egy rosszul sikerült betörést követő őrült éjszaka történetét meséli el New Yorkban. A film főhőse Connie (Robert Pattinson), aki értelmi fogyatékos testvérével, Nickkel (Ben Safdie) fényes nappal kirabol egy bankot. A sikeres akciót követően a rendőrség azonban megtalálja és letartóztatja Nicket, akit a testvére megpróbál mindenáron kiszabadítani.



Az első kritikák szerint az őrült történet Martin Scorsese Lidérces órák című vígjátékára emlékeztet, amely az 1980-as évek New Yorkjában a Good Time-hoz hasonló találkozásokat mesél el.



Connie egy "amorális figura, és hirtelen valakinek gondját kell viselnie" - mondta a bemutató előtti sajtótájékoztatón Robert Pattinson, aki a kritikusok szerint élete eddig legjobb alakítását nyújtja a neurotikus betörő megformálásával.



A csütörtöki másik versenyfilm az ukrán Szergej Loznyica A szelíd teremtés című alkotása, amely Dosztojevszkij 1876-os azonos című kisregényének adaptációja, Oroszországról fest sötét képet.



A kafkai hangulatú film főhőse egy asszony, akinek férje gyilkosság miatt Szibériában raboskodik, és miután a börtönbe elküldött csomagot visszahozza a posta, az asszony elindul, hogy maga vigye el azt a börtönbe. Két napig tartó vonatozás után megérkezik egy hatalmas szibériai börtönhöz, ahova nem sikerül bejutnia, a városban viszont prostituáltakba, maffiózókba és kegyetlen rendőrökbe ütközik anélkül, hogy kiderülne, férje tényleg a börtönben van-e még vagy pedig áthelyezték máshová.



A film groteszk kocsmai vagy vonatbeli jelenetei után a film utolsó harmada Fellini műveinek hangulatát idézi meg. A keresztutat járó nő pedig az önkényes hatalom kiszolgáltatott áldozatává válik.



Az ukrán rendező, aki a Ködben című játékfilmjéért 2012-ben a nemzetközi filmkritikusok FIPRESCI-díját elnyerte és idén harmadik alkalommal kapott meghívást a versenyprogramba, cannes-i sajtótájékoztatóján cáfolta, hogy a meseszerűen feldolgozott történet a mai Oroszországról szólna.



"Tény, hogy a film Oroszországban játszódik, de egy örök Oroszországban, a szovjet Oroszországban, a cári Oroszországban" - hangsúlyozta a rendező. "Nagyon együttérzek azokkal, akiknek ilyen tragikus a sorsa. Utálom az önkényt (...) Nagyon sok országban aktuális a téma, nemcsak Oroszországban" - tette hozzá.



Tizenöt év után David Lynch is visszatért Cannes-ba. A Veszett világ című filmjéért 1990-ben az Arany Pálmát elnyert rendező a Twin Peaks televíziós sorozatának újabb részét mutatja be csütörtök este a fesztiválon, versenyen kívül.