Robbie Williams látványos showelemekkel tér vissza Budapestre

Ismét Budapesten ad koncertet Robbie Williams. A popzene történetének egyik legsikeresebb előadója jövő szerdán lép fel a Groupama Arénában.



Gigantikus méretű díszletekkel, látványos showelemekkel, tűzijátékkal várja többek között Robbie Williams a közönséget vadonatúj, The Heavy Entertainment Show elnevezésű stadionturnéjának budapesti állomásán - közölte a szervező Live Nation az MTI-vel.



A júniusban Manchesterben kezdődött koncertsorozaton 52 kamion és kilenc busz szállítja a felszerelést, két kamion kizárólag az egyenletes áramellátást adja a produkcióhoz, az utazó stáb pedig több mint 150 főből áll. Ehhez kértek még helyben mintegy 250 segítőt, valamint három darut, egy kosaras emelőt, tizennégy targoncát és két platós teherautót a színpad építéséhez és bontásához. A stáb saját mosodát üzemeltet a turnén, öt-öt nagy kapacitású mosógépet és szárítógépet visznek magukkal.



Mint írták, a koncert előtti napon, augusztus 22-én kedden már teljes egészében a produkció uralja a stadiont, délután technikai próbát is tartanak. A pódium két szélén monumentális, a lemezborítóról és a koncertplakátokról ismert, Robbie-sziluettként elhelyezett kivetítő mellett a díszlet teljes háttere is egy óriási ledfal. A színpadhoz csatlakozik egy 16 méteres kifutó, amelynek a végén miniporond található.



Robbie Williams 20-21 számból álló programjában jó néhány feldolgozás is szerepel. Pete Conway, az énekes színész-komikus édesapja is a turnéval utazik, ő egy Neil Diamond-dalt énekel duettben a fiával. Elhangzanak az új album dalai és természetesen Robbie Williams legnagyobb slágerei is a koncerten, amelyen stroboszkópot, konfettiágyút, különböző pirotechnikai elemeket és tűzijátékot is használnak.



A várható kapunyitás szerdán 17 órakor lesz, 20 órakor a brit pop-duó, az Erasure kezdi a koncertet, utánuk lép színpadra Robbie Williams mintegy kétórás programjával.



Robbie Williams idén nyáron tizennyolc országban összesen 29 koncertet ad. A 43 éves brit sztár legutóbbi, Let Me Entertain You című turnéjával is járt Budapesten: 2015 augusztusában a Sziget fesztivál mínusz egyedik napján telt ház, 75 ezer néző előtt adott óriási sikerű koncertet.



Eddigi szólókarriere során 11 albuma jelent meg. Többször nyerte el a Brit Awardsot, mint bárki más a könnyűzene történetében: 17 alkalommal. 2006-ban egy nap alatt 1,6 millió jegyet adtak el koncertjeire, ami a mai napig rekord. Az ő nevéhez fűződik a legnagyobb létszámú szabadtéri koncert is: három este alatt összesen 375 ezer néző látta őt Knebworth-ben.



A Take That egykori tagja mintegy 60 millió albumot és 11 millió kislemezt adott el eddig világszerte. Tíz albuma vezette az angol slágerlistát, és ő a legtöbb lemezt eladó énekes a brit popzene történetében. Hat lemeze került fel a minden idők legjobban fogyó lemezeinek százas listájára Angliában. A Robbie Williamsszel a soraiban visszatérő Take That 2010-es lemeze, a Prestige a század leggyorsabban fogyó albuma lett.