Ritkán játszott dalokkal ad nagykoncertet a Piramis

A koncerten egy dallal kifejezetten rá fogunk emlékezni, de Som Lajos szerzőként közreműködött számos nagy Piramis-slágerben, amelyet természetesen el fogunk játszani, köztük a Ha volna két életemet, A becsületet, az Ajándékot vagy a Kóbor angyalt is

- mondta Nyemcsók János, az együttes énekese az M1 aktuális csatorna kedd délelőtti műsorában.Mint megjegyezte, a jól ismert dalok mellett előadnak néhány dalt a Piramis Erotika című lemezről is, amelyeket koncerteken ritkán játszanak.

Köves Miklós dobos arról beszélt, hogy a mai Piramisban több generáció játszik együtt, hiszen a ma is a csapatban zenélő három alapító - Závodi János gitáros, Gallai Péter billentyűs és ő - jóval elmúltak 60 évesek, náluk fiatalabb a csaknem tíz éve tag Nyemcsók János és Vörös Gábor basszusgitáros, de a koncerteken velük van a színpadon Vilmányi Gábor gitáros és az énekes fia, Nyemcsók Bence billentyűs is."Rendszeresen több ezres tömeg előtt játszunk, és mivel a Piramis több mint negyven éve létezik, több generáció van a közönség soraiban is" - tette hozzá Nyemcsók János.A Piramis MOM Sportbeli koncertje egy országos koncert nyitóbulija, a következő állomások között lesz Püspökladány, Komárom, Bős és több erdélyi, szlovákiai, szerbiai település is. A hard rock csapat a hetvenes évek második felében talán a legnépszerűbbnek számított Magyarországon, 1974 és 1982 között hét lemezt jelentetett meg. A Piramisban ebben az időszakban Závodi, Gallai, Köves és Som mellett Révész Sándor énekelt. A csapat az alapfelállásban 1992-ben és 2006-ban is visszatért néhány nagy koncertre; a Nyemcsókkal és Vörössel felálló Piramis 2009 óta zenél.