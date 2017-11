Ringo Starr európai turnéra indul júniusban.



Az ex-Beatle-t az All Starr Band kíséri, amelynek tagjai Steve Lukather, Gregg Rolie, Warren Ham és Gregg Bissonette. Csatlakozik hozzájuk Colin Hay és Graham Gouldman, a 10cc tagja is.



A koncertkörút június 5-én Párizsban veszi kezdetét, a 21 koncertből álló fellépéssorozat Rómában zárul július 11-én, két este erejéig Izraelben is fellépnek. Koncertet adnak Belgiumban, Ausztriában, Csehországban, Dániában, Finnországban, Németországban, Monacóban, Olaszországban és Hollandiában is. Budapestet a jelenlegi tervek szerint nem érinti a turné, a legközelebbi helyszín Bécs.



Ringo Starr és az All Starr Band utoljára 2011-ben lépett fel Európában. A zenekar most fejezte be New Yorkban legutóbbi koncertkörútját, amelyen a Give More Love című albumot népszerűsítette.