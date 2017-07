Rihannát fogadta Emmanuel Macron és felesége

Emmanuel Macron és felesége szerdán a párizsi Elysée-palotában fogadta Rihannát, aki korábban egy Twitter-üzenetben kérdezte meg, hogy a francia elnök támogatja-e a fejlődő országokat segítő oktatási alapítványát.



Rihanna a francia elnökkel és first ladyvel való találkozásról elmondta, hogy rendkívül szívélyesen fogadták, és "az oktatás kérdéseit globálisan megközelítő" megbeszélés is jól sikerült.



A barbadosi születésű sztár idén elnyerte a Harvard Egyetemtől az év humanitáriusa elismerést. Rihanna az általa létrehozott Clara Lionel jótékonysági alapítványon keresztül támogat oktatási és egészségügyi programokat a világ szegény országaiban. A 29 éves énekesnő ezen kívül két humanitárius alap, a Global Partnership for Education és a Global Citizen nagykövete. Rihanna alapítványa a két szervezettel együttműködve elsősorban a háborús és válságövezetekben finanszíroz oktatási programokat.



Az énekesnő a francia elnökkel való találkozó után csupán annyit árult el, hogy szeptemberben nagy bejelentésre készül, és októberben Afrikában dolgozik majd a támogatásokon.



Macron és az elnöki hivatal nem adott ki közleményt a találkozóról.



Rihanna júniusban a Twitteren lépett kapcsolatba a frissen megválasztott francia elnökkel. "Jó napot Emmanuel Macron, Franciaország beszáll az oktatási alapítványba?" - írta 75 millió követővel a háta mögött.



Macron a héten a közismert filantróp Bonót is fogadta az Elysée-palotában, akivel a szegénységről, valamint az afrikai lányok és nők oktatásáról folytatott eszmecserét.