Ridley Scott megfilmesíti John Paul Getty elrablását

Az All the Money in the World című filmforgatása májusban fog kezdődni Olaszországban - értesült a Variety című filmes szaklap.



A híres brit olajmilliárdos Jean Paul Getty akkor 17 éves unokáját 1973-ban rabolták el Olaszországban és öt hónapig tartották fogságban. Hozzátartozóira úgy akartak nyomást gyakorolni fogva tartói, hogy levágták a fiú fülének egy részét és elküldték az Il Messaggero olasz napilapnak. A család végül 2,7 millió dollár váltságdíj ellenében érte el a fiú kiszabadulását.



John Paul Getty annak idején édesanyjával és testvéreivel Rómában élt. Az anya szerepére a Variety szerint Natalie Portmannt kérték fel, akinek március elején született meg második gyermeke.