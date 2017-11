Ricse, Ricse, Beatrice címmel tart bemutatót az Újszínház

Az Újszínház igazgatója, Dörner György hosszú ideje tervezte, hogy színdarabot mutat be Nagy Feró és a Beatrice zenekar mozgalmas történetéből. A rockmusical középpontjában Nagy Feró és a Beatrice zenekar története áll, ami a hazai rocktörténet egyik meghatározó része alakulásától napjainkig - áll a színház MTI-hez eljuttatott közleményében. Mint írják, a Beatrice zenekar legendás volt a 70-es évektől kezdve. Vajon hogyan élte meg az ország mindennapjait a vasfüggöny innenső oldalán egy punk-rock zenekar?



Mi várt arra, aki mert lázadó dalokat írni, énekelni? - teszik fel a kérdést az alkotók. Mint írják, az évtizedek alatt számtalanszor változtak az együttes tagjai. Az őszinte, szókimondó szövegek, a baboskendő és a punkromantika azonban maradt. A darab ezeket az időket idézi, rengeteg jól ismert dallal, amelyet a Beatrice zenekar tagjai élőben kísérnek. A történetben felbukkannak a kor ikonikus alakjai is, mint az akkori lemezgyártás mogulja, Erdős Péter vagy Korda György, a máig népszerű táncdalénekes. A produkciót látványos táncos betétek teszik teljessé és a darab végén feltűnik Nagy Feró is.



A közlemény az énekes-dalszerzőt idézi, aki elárulta: őt is meglepte a rockmusical bemutatásának ötlete. "Nem gondoltam, hogy ennyire érdekes lehet a mi sztorink, de aztán lassan rájöttem, hogy amiket átéltünk, megéltünk, az nemcsak azoknak fontos, akik akkoriban voltak fiatalok, a mostani generáció számára is lényeges, hogy fogalma legyen arról, hogy működött akkoriban a világ" - mondta. A fiatal Nagy Ferót a színpadon Kurkó József játssza. A díszletet és a jelmezeket Húros Annamária tervezte, a produkció zenei vezetője Papp Gyula.