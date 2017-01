Retteghet a falazó tréfamester: nyomravezetői díj jár annak, aki feladja

Egy Németországban élő férfi meglehetősen meglepődött, amikor reggel megpróbált kijutni a lakásából, de az ajtó helyén egy téglafal állt. Valószínűleg viccnek szánták az esetet, az is lehet, hogy egy elvesztett fogadás áll a háttérben - írja a borsonline.hu A mainhauseni rendőrség szóvivőjének egyenesen a berlini fal jutott eszébe a feltehetőleg tréfának szánt bűncselekményről, hogy pontosan miért, talán sosem derül ki. Ha valóban csak egy heccről van szó, akkor az elkövető foghatja a fejét, ugyanis már nyomravezetői díjat is felajánlottak az előkerítéséért. Nem is keveset, 500 eurót, vagyis több mint 150 ezer forintot kap az, aki használható információval szolgál a falazó személyét illetően.