Retteg a család Harry legénybúcsújától

Kép: BorsOnline

Újabb botránytól tartanak a brit királyi családban. A napokban kitudódott, hogy Harry herceg már meg is szervezte a legénybúcsúját. Aki kicsit is nyomon követte Károly herceg kisebbik fiának életét, az tudja, Harry nem a visszafogott partijairól híres. - írja a BorsOnline A Kensington Palotából kiszivárgott információk szerint a legénybúcsú Harry kedvenc svájci síparadicsomában lesz. Azon a helyen, ahová kiskorában édesapja először vitte, és ahová azóta is járnak síelni. Apja már most tart a botránytól, mert biztos benne, hogy Harry nagyon sokat fog inni. Fia sok botrányt csinált már részegen, kezdte 15 évesen, amikor megcsókolt egy katonát, és ezt le is fotózták.17 éves korában már drogozott, akkor apja be is dugta egy drogelvonóra. Hat éve Las Vegasban meztelenül fotózták egy sztriptíztáncosnő társaságában. 20 évesen pedig náci katonának öltözött egy jelmezbálon. Így nem véletlen, hogy családja már most tart a partitól.Meghan Markle és Harry május 19-én mondja ki a boldogító igent, de előtte a menyasszony jelölt is tart lánybúcsút. Eről csak annyit tudni, hogy valahol London külvárosában lesz egyik kedvenc helyén.Egy új botránykönyvből most az is kiderült, hogy Meghan már régen kiszemelte Harry-t, rég be szeretett volna kerülni a királyi családba.Katie Nicholl Harry-ről szóló új könyvében az áll, hogy a színésznő már évekkel ezelőtt arról álmodott, hogy valamilyen módon köze legyen a királyi családhoz. A Harry: Life, Loss And Love című műben egyik barátnője arról beszél, hogy minden újságot, könyvet megvett, ami a brit királyi családról szólt.