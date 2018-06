Retro Rádió néven indulhat majd az új országos kereskedelmi rádió

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa hozzájárult, hogy az eredetileg tervezett POP FM helyett Retro Rádió néven induljon el az új országos kereskedelmi rádió - közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága pénteken az MTI-vel.



Mint írták, az országos kereskedelmi rádiós pályázat nemrég megállapított nyertese, a HOLD Rádiós és Televíziós Reklám Kft. kérte a médiatanács jóváhagyását június 15-ei hatállyal, hogy az eredetileg tervezett POP FM helyett a védjegyhasználati engedéllyel alátámasztott Retro Rádió nevet használhassa. A kérelmet a médiatanács eheti ülésén jóváhagyta.



Az NMHH tájékoztatása szerint a névváltoztatáshoz igazodnak a főbb műsorszámok elnevezései is. A médiaszolgáltatási szerződés egyéb pontjai változatlanok, a médiaszolgáltató a szabályoknak megfelelően már a szerződés május 25-ei megkötése előtt - amely egyben előfeltétel is - befizette állami bevételként az éves médiaszolgáltatási díj felét.



A testület két másik szolgáltató szerződésmódosítási kérelmét is elfogadta: szintén június közepétől a Budapest 99,5 MHz-es körzeti, közösségi frekvencián működő Retro Rádió Magyar FM néven, a Nyíregyháza 103,9 MHz-es helyi, kereskedelmi rádiós frekvencián sugárzó Retro FM pedig BestFM néven működhet tovább, a műsortervi arányokra tett változatlan vállalások mellett.



A médiatanács döntött arról is, hogy tízezer forint bírságot szab ki a székesfehérvári Alpha Rádió szolgáltatójára, miután egy vizsgált márciusi műsorhét alapján a szerződéses vállalásaihoz képest kevesebb szöveges, közszolgálati és közösségi műsorszámot tett közzé. A médiatanács a bírságot ezúttal is a fokozatosság és az arányosság elve alapján, az ügy összes körülményét figyelembe véve állapította meg.



A médiatanács összesen 1,8 millió forinttal támogatja az idei, 14. Göcsej Filmszemle díjazottjait. Az összeget a kisjátékfilm, a dokumentumfilm és a filmetűd kategória legjobbjainak, valamint a Szalay Annamária Filmdíj nyertesének ajánlja fel. A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. mint szervező június 30-ig várja a pályaműveket a szeptember közepi szemlére.



A szervezet az október második felében esedékes 18. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivált négymillió forinttal támogatja.