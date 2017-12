Repülőn köszöntheti az új évet a magyar teniszező

Egyhetes Maldív-szigeteki nyaralás alatt pihente ki az elmúlt év fáradalmait Fucsovics Márton, ahol eljegyezte barátnőjét, Anettet - írja a Bors – Nagyon jólesett kikapcsolódni, sokat kirándultunk és búvárkodtunk. Érdekes volt, hogy a tenisz­elit egy része, például Lucas Pouille és David Goffin is ott nyaralt. Az életem egyébként nem változott meg vőlegényként. Ugyanúgy éljük a hétköznapokat, de magára a lánykérésre sokat készültem, és izgultam – mesélte a Borsnak Fucsovics. A karácsony rövidre sikerült, de megpróbált minél több időt szeretteivel tölteni. – Ez az első év, hogy mindenkinek időben beszereztem az ajándékokat, egyébként az utolsó pillanatra szoktam hagyni. Kiskoromban mindig nagyon vártam, hogy mit kapok, de most már jobban szeretek adni. Sajnos nem sok időt tudtam a családdal tölteni, mert karácsony másnapján már utaztam is az első versenyemre Indiába – mondta a világranglista 85. teniszező. Ezután pedig tovább repül egy másik tornára Ausztráliába, így könnyedén a felhők felett szilveszterezhet.– Általában a reptéren, a repülőn, vagy versenyen szoktam köszönteni az új évet, és ez az idén sem lesz másként. Gyerekpezsgővel koccintunk majd a menyasszonyommal, Anettel, aki elkísér. Remélem, jó szerepléssel kezdem 2018-at, amivel megalapozom a szezont. Komoly kihívás lesz, mert nagy ATP-tornákon indulok – tette hozzá Fucsovics.