Repülőn jött világra, születésnapján ingyen repülhet a légitársasággal

A 36 hetes terhes anya Fort Lauderdale-ből szeretett volna Dallasba repülni kedden, de egy órával a gép felszállása után fájások kezdődtek nála. Az anya később elmondta, nem gondolta, hogy be fog indulni a szülés. Pár perccel a fájások beindulása után azonban segítséget kért, a járat pedig megszakította útját, és New Orleans felé vette az irányt.



Az anya segítségére volt egy gyermekorvos és egy nővér is, akik a fedélzeten voltak, és még a landolás előtt megszületett Christoph Lezcano, akit anyjával együtt a földet érés után kórházba szállítottak.



Szerdán a légitársaság vezetése meglátogatta az anyát és újszülött fiát a kórházban, és felajánlották, hogy a fiú egész életében ingyen repülhet a születésnapján másodmagával a diszkont légitársaság teljes járathálózatán.