Rénszarvasbikával gazdagodott a pécsi állatkert - Galéria

Rénszarvas (Rangifer tarandus) bikával gazdagodott a pécsi állatkert; az nyolcéves egyednek hamarosan társa is érkezik - tájékoztatta csütörtökön az intézmény az MTI-t. Az Öcsi névre keresztelt példány a németországi Osnabrückban született, a körülbelül egy hónap múlva Pécsre érkező Erik nevű egyéves bika pedig Nyíregyházán látott napvilágot.A közlemény a gyűjtemény szempontjából hiánypótlónak nevezte az Észak-Amerikában, Európában és Ázsia északi részén széles körben elterjedt faj egyedeinek érkezését, ugyanis a 2016 májusában átadott megújult állatkertben eddig a szarvasfélék családjának egyik képviselőjét sem lehetett megtalálni.Siptár Dávidot, az állatkert igazgatóját idézve azt írták, hogy az újranyitás óta hét új, korábban az állatkertben nem látható emlős érkezett a parkba. A fajgazdagság bővítése a jövőben is céljuk - áll a közleményben. Az igazgató az MTI érdeklődésére közölte, hogy az állatkertben mintegy 250 állatfaj körülbelül 1500 példánya található meg, az intézmény 375 ezer látogatót fogadott az elmúlt több mint két évben.Az írásos összegzés kitért arra is, hogy az állatkert a fajmegőrzésben és a diákok szemléletformálásában is egyre nagyobb szerepet kíván vállalni. Utóbbira példaként említették, hogy az intézményben a pécsi Janus Pannonius Múzeummal közösen mecseki természettudományos élményközpontot alakítanak ki, ahol a jövőben zoopedagógiai foglalkozásokat tartanak majd az intézménybe látogató tanulóknak.