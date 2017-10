Reneszánsz gasztroforradalom és a zenészlét árnyoldalai a Tömény Történelemben

Magáról a Tömény Történelemről nem sok mindent tudtam, de dolgoztam már együtt a Comedy Centrallal, imádtam a Készhelyzetet. A Spáh-ikreket is nagyon bírom, úgyhogy egyértelmű volt, hogy csatlakozom a spicces brigádhoz. Bár vegán vagyok, azért az egészségemet én is számtalan módon rombolom: jöhettek bőven a koktélok!

Magyarországon egyébként is mindig a vegán ételekről és Madonnáról beszélek, ha iszom, akkor pedig megállíthatatlan vagyok!

Ezúttal Steiner Kristóf és a Magyarország, szeretlek! felfedezettje, Szabó Balázs Máté humorista keresi a felespoharak mélyén a fine dining meghonosításának és Czinka Panna érvényesülésének igaz történetét.A pörköltszaft illatát is legyőző szerelem és a cigányzene ősanyjának legendáját pedig olyan színészek elevenítik meg korhű díszletben és jelmezekben, a mesélők hangjára tátogva, mint Rezes Judit, Gryllus Dorka, Keresztes Tamás vagy Európa-bajnok birkózónk, Bárdosi Sándor.– mesélte a gasztroguru, akinek éppen az epizóddal egy időben jelenik meg új, vegán szakácskönyve.Pezsgőt és ánizspálinkát kortyolgatva stílusosan a magyar konyhák sava-borsát adó hús és a szépséges Beatrix képében érkező vegán fine dining egymásra találásáról regél, de a királyi frigy természetesen nem köttethetik meg Madonna közreműködése nélkül.És hogy hogyan válnak köddé a pacalpörköltös álmok a lilálló padlizsánok árnyékában? Mit keres a Corvin Pride-on a Fekete sereg táncosait vezető Bárdosi Sándor? Steiner Kristóf garantáltan felforgatja Mátyás király udvarának életét – a vegaszexualitásnak semmi sem állhatja útját…A humorcsatorna stand-up tehetségkutatójának ifjú közönségdíjasa rutinos mesélőként hajtja le a feleseket: az előző évadban Emese különös álmát igyekezett megfejteni, most pedig zenetörténetünk első cigányprímása, a kegyetlen produceri feltételek áldozatául eső Czinka Panna kálváriájára hívja fel a figyelmet.Gryllus Dorka tehetséges hegedűse az előnytelen szerződés elől menekülve kénytelen egy fiúbanda frontembereként kamatoztatni tehetségét, hormonműködését azonban a bajszos-pipázós álca alatt sem rejtheti el. Történetét ma a szépségipar és a feltörekvő zenészek is intő tanulságnak tekinthetik: a nők bőrének nem tesz jót a pipadohány, és mindig, minden körülmények között nézzük meg, mit írunk alá - vagy bízzuk az egészet az anyukánkra.Csürörtök este 19.00-kor pediglesz a produkció alkotóival, Spáh Dáviddal és Spáh Károllyal, és a Tömény Történelem két mesélőjével, Ráskó Eszterrel és Steiner Kristóffal, amit a Comedy Central Facebook oldalán követhetnek.