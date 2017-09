Rendőrt hívott Victoria Beckham, az ok elképesztő

Egy nagy kozmetikai cég megbízásából leg­újabban sminkes videókat gyárt Victoria Beckham, aki olyannyira megszállottja a sminkelésnek, hogy bevallotta, egyszer felhívta a rendőrséget, amikor eltűnt az egyik rúzsa - írja a borsonline.hu . Pedig, ahogy elmesélte, nem is egy nagyon különleges darabról volt szó: egy nude-színű kencét nem talált egy fotózás előtt.Vic bevallotta azt is, hogy tényleg fanatikus: a testszínű ajakszínező nélkül a házat sem hajlandó elhagyni. Kedvencéből többet is vásárolt, minden tatyója alján lapul egy belőle. Aztán végül az a kérdéses darab is meglett még a fotózás előtt, és nem volt szükség a rend őrei­nek beavatkozására.