Remix albummal jelentkezik a friss Fonogram-díjas formáció

A Belau az Island of Promise című bemutatkozó videójával tűnt fel a magyar zenei életben, amely számos elismerést gyűjtött be. A zenekar egy év alatt közel 60 koncertet adott, köztük a legnagyobb fesztiválokon és külföldön egyaránt. Az első lemezük, The Odyssey címmel novemberben jelent meg, amely Fonogram-díjat kapott az év elektronikus zenei albuma kategóriában. Most magyar és külföldi producerek értelmezik újra a debütáló lemezük dalait.A Belau kezdetben szóló projektként, később duóvá bővülve körülbelül egy éve tűnt fel a magyar zenei palettán. A frissnek mondható projekt által megzenésített világában az elvágyódás és a reményteli hangulat találkozik aktuális elektronikus zenei alapokkal. A céljuk, hogy gondolatban olyan áhított helyekre kalauzolják hallgatóikat, ahova titkon önmaguk kívánnak eljutni.A Belau egy év alatt számos sikernek örülhetett: tavaly több portálon is bekerültek az év legjobb dalai és klipjei közé, megnyerték a Klipszemle különdíját, több komoly rádiós játszással is büszkélkedhetnek, valamint megnyerték a Fonogram-díjat az év elektronikus zenei albuma kategóriában. A fiatal formáció egy év alatt közel 60 koncertet adott a legnagyobb hazai fesztiválokon és klubokban, valamint 7 különböző országban. Ezen a nyáron sem tétlenkednek, hiszen fellépnek a legkomolyabb fesztiválokon a régióban.A Belau első, The Odyssey című lemezén a tőlük koncerteken megszokott instrumentális dalokon kívül olyan tehetséges fiatal énekesnők kaptak kiemelt szerepet, mint Antonia Vai, Dallos Bogi, Herrer Sára, Myra Monoka és Szécsi Böbe. A dalok egy különleges utazást zenésítenek meg a Földközi-tenger térségében és ezt a világot szeretné a formáció még jobban átadni azoknak, akik elmennek a koncertjeikre.- A The Odyssey megjelenése óta rengeteg pozitív visszajelzést kapott a zenekar szerencsére. Mindenképp szerettük volna, ha néhány, számunkra kedves dj/producer újragondolná, szerencsére igent mondtak a felkérésre. Mindegyik remix picit más irányba viszi az eredeti számokat, mindenki belevitte a saját egyéniségét - mondta a május VIVA Push felfedezett formáció, akinek dalait olyan elismert nevek értelmezték újra, mint Chris.SU, Subsets, Paperdeer, Himalia, Damien, Rusty, vagy SuperStereo.A Fonogram-díjas zenekar nemrég tért vissza egy sikeres horvát turnéról és játszott teltház előtt a Parkban. A számos külföldi és fesztivál fellépésen felül július 21-én, az A38 Hajón adják az egyetlen klubkoncertjüket a nyáron.