Remake készül a Tűzgyújtóból

Fatih Akin díjnyertes német rendező forgat filmet Stephen King Tűzgyújtó című sci-fi regényéből.



Az 1980-ban megjelent regény nyomán Scott Teems írja a forgatókönyvet. A történet egy különleges tűzgyújtóképességgel rendelkező kislányról, Charlie-ről szól, akit el akar rabolni egy titkos kormányügynökség, hogy fegyverként használják rendkívüli adottságát.



A Tűzgyújtóból 1984-ben már készült egy filmes adaptáció, amelyben a gyermek Drew Barrimore, valamint Heather Lockhart és Martin Sheen is szerepelt - emlékeztetett a The Hollywood Reporter.



A Universal és a Blumhouse közös vállalkozásának producerei között van Jason Blum és Akiva Goldsman, továbbá az 1984-es film társproducere, Martha de Laurentiis ezúttal executive producerként dolgozik majd.



Fatih Akin először rendez hollywoodi produkciót. A 44 éves német filmes idén Golden Globe-díjat kapott Sötétben című drámájáért, Fallal szemben című filmje pedig 2004-ben Arany Medve-díjas lett a Berlinalén.



Akin hétfőn Hamburgban kezdi forgatni első horror-thrillerét, a The Golden Glove című produkciót. A hetvenes években játszódó film Heinz Stunk bestselleréből készül, amely a nőket gyilkoló hamburgi Fritz Honka történetét dolgozza fel. Honka szerepét Jonas Dassler alakítja. A sorozatgyilkos egy hamburgi kocsmában találkozott áldozataival, akiknek feldarabolt testrészeit lakásában rejtette el. A filmet jövőre mutatják be.