Rekordszámú díjat zsebelt be Drake a Billboard Music Awardson

A kanadai rapper ezzel Adele korábbi rekordját döntötte meg: a brit énekesnő 2012-ben 12 díjjal térhetett haza a gáláról.



Drake többek között a legjobb művésznek, a legjobb férfi előadónak, Views című lemezéért a legjobb rapalbumért és a legjobb rapturnéért járó elismerést kapta meg.



A díjkiosztótól ikrei közelgő születése miatt távolmaradó Beyoncénak, valamint a Twenty One Pilotsnak is 5-5 díjat ítéltek. Beyoncé lett többek közt az év legjobb női előadója, legjobb RÚB művésze és övé lett a legjobb R&B-turné díja is. A Twenty One Pilots lett például a legjobb zenekar és övék az elmúlt év legjobb rockdala is.



A legjobb countryművész díját Blake Shelton, a legjobb countryszámért járó elismerést a Florida Georgia Line vihette el H.O.L.Y. című slágeréért.



A legtöbbet eladott és legjobb rádiós dal Justin Timberlake Can't Stop the Feeling című dala lett.



A Billboard Ikon-díját idén Cher kapta, a szobrot Gwen Stefanitól vehette át. A 71 éves énekesnő Believe és If I Could Turn Back the Time című nagysikerű slágereit adta elő.



A háromórás showműsor házigazdája Ludacris és Vanessa Hudgins volt, fellépett többek között Miley Cyrus, a Chainsmokers, Nicki Minaj és az Imagine Dragons.



Az Ikon-díj tavalyi díjazottja, Céline Dion is fellépett: My Heart Will Go On című világslágerét, a Titanic film főcímdalát adta elő. A mozisikert 20 éve mutatták be. "Hatalmas megtiszteltetés egy ilyen klasszikus részének lenni. Nagyon érzelemdús volt, alig bírtam visszatartani a könnyeimet" - mondta Céline Dion a fellépés után.