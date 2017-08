Rekordévre számít a magyar filmipar

Az év második felében tovább erősödik a hazai filmgyártás, jelenleg is több nagy költségvetésű magyar és külföldi produkció készül Magyarországon, a közvetlen filmgyártási költések idén várhatóan meghaladják a 100 milliárd forintot - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap kedden az MTI-vel.



A kedden megjelent kormányhatározat szerint a sikeres filmipart szolgáló közvetett támogatásra 7,7 milliárd forint kiegészítő forrás áll rendelkezésre a Filmalap által kezelt letéti számlán a második negyedévre.



A közlemény kiemeli: idén rekordösszegű, 100 milliárd forint feletti forgalom várható a magyarországi filmgyártásban. Ez többek között a hazai filmipar, elsősorban a filmes szakemberek jó hírének, a filmipari infrastruktúrának, az ország építészeti adottságainak és az Európai Bizottság által 2019-ig jóváhagyott magyar filmtámogatási rendszernek köszönhető, amelynek alapja a 25 százalékos közvetett támogatás (filmszakmai adókedvezmény).



"Magyarországon európai szinten kiemelkedően magas a filmipar hozzájárulása a GDP-hez: 2014-ben 0,15 százalék, 2016-ban 0,25 százalék volt, és idén további növekedés várható. Az országnak egyértelműen megéri fenntartani a filmtámogatási rendszert, hiszen minden magyarországi filmes produkciónak nyújtott ezer forintnyi adó-visszatérítés 1248 forintnyi adóbevélt generál, valamint 3240 forinttal növeli a GDP-t" - fogalmaz a kommüniké.



Mint írták, a Filmalap 2013-ban azért hozta létre a letéti számla rendszerét, hogy a közvetett támogatási rendszer egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon. A Filmalap által kezelt elkülönített letéti számla a TAO befizetések gyűjtőszámlájaként működik, ahonnan a filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozások megkapják a törvény által garantált közvetett támogatási összeget. A kifizetés az NMHH Nemzeti Filmiroda által kiadott hatósági határozat alapján, az NMHH igazolások sorrendisége szerint, a törvény által megszabott módon történik. A letéti számlán lévő összeggel nem a Filmalap gazdálkodik, csupán a letéti számlával kapcsolatos kezelői szerepet tölti be.



"A tendencia egyértelműen mutatja, hogy évről-évre több magyar és nemzetközi produkció készül hazánkban. A piaci felmérésekből kiszámított várható igények alapján a 2017-es évre a közvetett támogatási igényt 33 milliárd forintra becsülték tavaly a szakértők, így ez az összeg szerepel a Filmtörvényhez kapcsolódó kormányrendeletben" - hangsúlyozza a Filmalap. Az éves keret negyedévre bontott összege 8,25 milliárd forint, amelyhez a filmszakmai közvetett támogatások mozgókép törvény szerinti kiegészítő finanszírozására a második negyedévre a kormányhatározat szerint 7,7 milliárd forint a NAV általi kiegészítés.



A kiemelkedő költségvetésű magyar filmek mellett - ezek közé tartozik például az Oscar-díjas Nemes Jeles László Sunset című új alkotása, Herendi Gábor sikersorozatának legújabb darabja, a Valami Amerika 3 és a Liza, a rókatündérrel berobbant Ujj Mészáros Károly X. című krimije - Krzysztof Zanussi ősszel Magyarországon forgatja hazai koprodukcióban készülő Éter című kosztümös filmjét, továbbá több világszerte várva várt nagyszabású film is Magyarországon készül.



Jennifer Lawrence, Jeol Edgarton és Jeremy Irons szereplésével idén hazánkban forgott a Red Sparrow című kém thriller, Jamie Dornannel, Ben Mendelsohnnal és Jamie Foxxszal a Robin Hood, Dakota Fanninggel, Daniel Brühllel és Luke Evansszel az Alienist sorozat, valamint a Keira Knightley főszereplésével készülő életrajzi film a legendás francia írónőről, Colette-ről. A napokban kezdődött meg Mila Kunis és Kate McKinnon főszereplésével a Spy Who Dumped Me című akcióvígjáték forgatása.