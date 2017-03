Rekorder lett Ed Sheeran Divide című albuma

Rekordot döntött a hétvégén Ed Sheeran brit énekes legújabb, Divide című albuma a Spotify online zeneszolgáltatón: egyetlen nap alatt 57 millióan hallgatták meg a frissen megjelent lemezt.



A népszerű 26 éves zenész a The Weeknd korábbi csúcsát szárnyalta túl, az együttes Starboy című zenei albuma tavaly novemberben 29 milliós hallgatottságot ért el.



Sheeran pénteken megjelent új lemezének egyik száma, a Shape of You is beállított egy csúcsot: több mint tízmilliós rekordjával az egy nap alatt legtöbbször meghallgatott szám lett a Spotify online zeneszolgáltatón.



Az énekes korábban elmondta, hogy eredetileg novemberre tervezte új albuma kiadását, de inkább elhalasztotta, hogy az elnökválasztás ne vonja el róla a figyelmet.



Sheeran a leggazdagabb 30 év alatti brit sztárok közé tartozik. Vagyona a becslések szerint 45 millió fontra rúg.