Rekorddal kezdtek a Bosszúállók!

Az amerikai és kanadai mozik jegybevétele 39 millió dollár volt a csütörtök esti nyitónapon, ami minden idők negyedik legnagyobb nyitóesti bevétele és a Walt Disney Marvel stúdiójának legnagyobb összegű nyitóesti bevétele - közölte a Walt Disney pénteken.



A film 95 millió dollárt forgalmazott a világ 43 országában, 11,4 milliót Dél-Koreában, 10 milliót Ausztráliában és 9 milliót az Egyesült Királyságban.



Hollywoodban most azt figyelik, hogy a Marvel filmje túl tudja-e szárnyalni az észak-amerikai mozikban a minden idők legnagyobb bevételével nyitó Star Wars: Az ébredő Erő című Disney-produkciót, amely 2015 decemberi bemutató hétvégéjén 248 millió dollár jegybevételt hozott.



A Bosszúállók harmadik epizódja összegyűjti a Marvel-univerzum hőseit, akikkel az elmúlt tíz évben találkozhatott a közönség a mozikban. A vásznon együtt szerepel Amerika kapitány, A galaxis őrzői, a Fekete Özvegy, Pókember, Vasember, Thor és az idei év szenzációja, a Fekete Párduc is.



A filmet Anthony és Joe Russo rendezte, a produkció sztárjai között ott van Robert Downey jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Tom Holland, Chris Pratt és Benedict Cumberbatch is.