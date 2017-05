Rekordáron kelt el egy amerikai képregény borítója

A Heritage Auctions kedden számolt be arról, hogy árverésén az eddigi legmagasabb árat fizette ki egy vásárló egy amerikai képregény-borítóért. A Fritz, a macska 1969-es Ballantine-gyűjteményéhez készült borítóképéért 717 ezer dollárt adott a meg nem nevezett gyűjtő. A szatirikus képregényhős, Fritz Crumb egyik leghíresebb figurája, egy szex- és drogfüggő lusta macska.



A korábbi rekordot 657 ezer dollárral (180 millió forinttal) a 2014-ben eladott The Incredible Hulk (A hihetetlen Hulk) utolsó lapjának eredeti rajza, Jack Abel műve tartotta, amelyen először jelenik meg Farkas. A csodálatos Pókember 328. számának Todd McFarlane által készített borítója ugyancsak 657 ezer dollárért kelt el 2012-ben.



A Heritage árverésén Crumb egy másik 1972-es rajza, a híres Keep On Truckin-oldal az XYZ képregényből 191 200 dollárért cserélt gazdát.



A háromnapos képregény-árveréssorozat mintegy 8,3 millió dolláros (2,3 milliárd forintos) bevétellel zárult a Heritage-nél.