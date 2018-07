Rekordáron kelt el a Micimackó első kiadásának Százholdas pagony-térképe

kép: BBC

A várakozásokat messze felülmúló áron, 430 ezer fontért (157 millió forint) kelt a Micimackó első kiadásának a Százholdas pagonyt ábrázoló eredeti térképe a Sotheby's keddi londoni árverésén.Az aukciósház közleménye szerint egy könyvillusztrációért árverésen még soha nem ajánlottak annyit, mint E. H. Shepard Micimackót illusztráló 1926-os tintarajzáért. Az A. A. Milne-regényhez készült rajz leütési árát előzetesen 100-150 ezer fontra becsülték. A Sotheby's szerint a térkép azért különösen értékes, mert nagyon egyszerű áttekintést nyújt a Micimackó világáról.A térképpel kezdődik az első kiadás, és ott van az utolsó lapon is. Szerepel a könyvből készült, 1966-ban bemutatott Disney-rajzfilmben is. A keddi árverésen áruba bocsátották Shepard négy másik, a Milne-regény szereplőit - Micimackót, Róbert Gidát, Malackát és Fülest - ábrázoló eredeti illusztrációját is, az öt tétel együttesen 917 500 fontért (336 millió forint) kelt el a becsült 310-440 ezer helyett.