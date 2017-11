Rekord: ennyit még soha nem fizettek festményért

Leonardo da Vinci 500 éves festménye, a Salvador Mundi. Forrás: Wikipédia

Rekordáron, 450 millió dollárért (119 milliárd forint) kelt el egy 500 éves, Leonardo da Vincinek tulajdonított festmény egy szerda esti New York-i árverésen - írta a BBC hírportálja.A kép Salvator Mundi (Világmegváltó) néven ismert. A valaha árverésen műalkotásért fizetett legmagasabb összeget adták érte.Leonardo da Vinci olasz reneszánsz művésznek kevesebb mint húsz festménye maradt fenn, ezek közül erről az egyetlenről tudható, hogy magánkézben van. Az utolsó licit 400 millió dollár volt, jutalékokkal együtt lett 450,3 millió a végső ár. A meg nem nevezett vevő telefonon vett részt a licitálásban.

A Christie's aukciósház előzetesen 100 millió dollár körüli összeget várt a rendkívüli ritkaságért. Jézus Krisztus 1505 után keletkezett éteri portréját, amelyet "a férfi Mona Lisaként" is emlegetnek, sokáig elveszettnek hitték. A képen az élénk kék és bíbor ruhát viselő Jézus felsőteste és arca látható, amint egyik kezét áldásra emeli, másikban pedig kristálygömböt tart. Senki sem tudja bizonyosan, hogy kinek a megrendelésére született a kis méretű, rejtélyes történetű festmény.Alan Wintermute, a Christie's szakértője szerint egyes kutatók úgy vélik, a francia udvar, nevezetesen XII. Lajos rendelhette a reneszánsz zsenitől. A feljegyzések szerint a kép első ismert tulajdonosa - 1649-ben - I. Károly angol király volt, a kép 1763-as elárverezése után azonban eltűnt, és csak 1900-ban került elő újra, többször átfestve, csaknem felismerhetetlenül. Ekkoriban nem is tartották eredetinek, hanem a nagy mester egy tanítványa művének, így 1958-ban mindössze 45 fontért vette meg a Sothebyís egy árverésén egy amerikai gyűjtő.A remekmű 2005-ben került újra piacra, de még mindig az eredeti által megihletett korabeli másolatként. A 2005-ös vásárló restauráltatta a festményt, amelynek eredetiségét hat évig tartó kutatás után végül megállapította egy nemzetközi szakértői csoport. A londoni National Gallery 2011-2012 fordulóján mutatta be az újrafelfedezett, 65-ször 45 centiméteres festményt egy amerikai gyűjtő tulajdonaként.