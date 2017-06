Reklámmentes lett az M2

Csütörtöktől reklámmentesen sugározza műsorát a közmédia gyermekcsatornája, az M2 - mondta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában.



Vaszily Miklós közölte: ezzel is meg kívánják óvni a gyermekeket az esetleges káros hatásoktól, a szülőket a kényszerű vásárlásoktól. Biztosítják, hogy a szülők teljes lelki nyugalommal hagyhassák a gyerekeiket a képernyő előtt.



Hangsúlyozta, hogy az M2 a gyermekműsorokat sugárzó adók között piacvezetőnek számít a 12 évesnél fiatalabb korosztály körében. Ez is bizonyítja, hogy helyes volt a közmédiának a tematikus csatornák létrehozására irányuló stratégiája, amelyek között az első volt az M2 - tette hozzá.



A reklámmentessé tételről azt mondta: a gyermekek szeretik, kedvelik a csatornát. Ezért felvetődött: mennyire etikus üzletileg kihasználni ezt, illetve milyen mértékben kell tekintettel lenni a közmédia által megfogalmazott értékekre, egy nevelő és erőszakmentes műsorfolyam kialakítására.



Ebben a helyzetben úgy döntöttek, hogy semmilyen kompromisszumot nem kötnek az üzleti kihasználás javára - fűzte hozzá a vezérigazgató.



Arról is szólt, hogy a jövőben saját gyártású műsorokkal színesítik a programot, Hetedhét kaland címmel indul egy műsor.



Ugyanakkor arra is ügyelnek, hogy minél több európai és persze magyar és főleg edukatív tartalom jelenjen meg a képernyőn. A gyermekek ugyanis kifejezetten szeretik és igénylik a játékos tanulást - mondta Vaszily Miklós.