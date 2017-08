Rékasi Károly visszatér a Barátok köztbe

Tavaly májusban, majdnem egy évvel a színész súlyos motorbalesete után a Barátok köztből is ki kellett szállnia Rékasinak. Rehabilitációja jó ideig nem okozott problémát a sorozat történetvezetésében, tavaly februárban azonban komplikációk léptek fel, ami miatt újra kés alá kellett feküdnie, nem lehetett tervezni vele. A Barátok közt mindenesetre már akkor kijelentette: visszavárják Bartha Zsoltot.A lábadozás idején a színész bevételei is megcsappantak, okkal örülhetett tehát annak, hogy a nélkülözésnek a jelek szerint szép lassan vége.Miután a múlt héten a József Attila Színház évadnyitó társulati ülésén bejelentették, Rékasi novemberben ismét színpadra áll, a Bors most újabb örömhírt tudott meg.– Dolgoznak a történeten, körvonalazódik a színész visszatérése – közölte megkeresésünkre a Barátok közt szóvivője a Rékasi Károly által alakított Bartha Zsolt kapcsán.Hogy mikor bukkanhat fel újra a Mátyás király téren? Erről nem kívántak beszélni, de tekintettel arra, hogy a forgatások és a képernyőre kerülés között több hét is eltelik, feltehetően csak később láthatjuk majd Barthát a képernyőn.