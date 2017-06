Rejtélyes videóval promózza új dalát a Queens of the Stone Age

A Queens of the Stone Age sejtelmes videón keresztül osztotta meg új daluk egy részletét. A fekete-fehér klipben gyakran ismétlik a "gold" (arany) szót. A QOTSA honlapján új vizuál jelent meg, a lentebb látható videó a honlapon egy Mumbo Jambo feliratú TV-ben indul el. A TV alatt lehetőségünk nyílik 9 csatorna között váltogatni, az új videó az 1-es csatornán jön be.-ék legutóbbi nagylemeze, a ...Like Clockwork 2013-ban jelent meg, az új albumról még nem lehet tudni, mikor adják ki.A turné listájában egyelőre nincs európai állomás.