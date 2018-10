Reflektorfényben a magyar film Denverben

íz magyar mozifilmet és egy rövidfilmet tűz műsorra az október 31-től november 11-ig tartó kolorádói rendezvény a Denver Film Society szervezésében.



A szervezők a világhírű magyar rendező Mészáros Márta előtt tisztelegnek legutóbbi alkotása, a chicagói filmfesztivál közönségdíjas Aurora Borealis – Északi fény című Törőcsik Mari főszereplésével készült magyar történelmi film vetítésével.



Antal Nimród A Viszkis című alkotása és Gárdos Éva Budapest noir-ja szintén meghívást kapott a rangos amerikai seregszemlére, utóbbit Gárdos Éva személyesen mutatja be a filmfesztivál közönségének.



A legújabb magyar alkotások közül Denverben műsorra tűzik az Örök tél, a Genezis, a Virágvölgy és az Egy nap című egészestés játékfilmeket, valamint a Még nem című MOME-n készült animációt.



A 2017-ben debütált filmek közül látható lesz a Kincsem, A hentes, a kurva és a félszemű és a Jupiter holdja is.



A nagy sikerre való tekintettel idén 5. alkalommal is megrendezik november 2-3-án a San Franciscó-i Magyar Filmfesztivált. A Coppola Theatre-ben hét kortárs magyar filmalkotást, köztük a Kincsem, a Liza, a rókatündér, az Aurora Borealis című filmeket láthatják a magyar mozi szerelmesei.



A San Franciscó-i Egyetem Filmszakával és a Central European California Cultural Institute-tal (CECI) közösen szervezett fesztivál különlegessége, hogy Steven Kovács professzor vezetésével egy magyar filmkurzus is épül a program köré, ennek köszönhetően az öbölben élő amerikai-magyar diaszpóra mellett az amerikai diákokhoz is eljutnak a nagysikerű hazai alkotások.