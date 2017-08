Rátonyi Kriszta showműsorban folytatja

Rátonyi Kriszta

Fotó: Kaszner Nikolett

Múlt szerda óta találgatják a közmédia nézői, hogy mi lesz Rátonyi Kriszta sorsa. A fiatal műsorvezető ekkor köszönt el az M2 Petőfi TV nézőitől, akik két és fél éve rendszeresen láthatták esténként az Én vagyok itt című műsorban. Most kiderült, hogy Kriszta új feladatot kapott: a Duna Televízió népszerű, Magyarország, szeretlek! című vetélkedőjének egyik csapatkapitánya lesz.- Nagyon nagy dolog egy főműsoridős produkcióban munkát kapni a közmédia főadóján. Furcsa lesz, mert két és fél évig a Petőfi TV-ben kialakult ritmus és rutin szerint dolgoztam, de várom az új kihívást. A Magyarország, szeretlek! egy játékos vetélkedő, emiatt különösen izgatottan várom a felvételeket. Természetesen izgulok is az új feladat miatt, de biztos vagyok benne, hogy nagyon vidám és jó hangulatú műsort tudunk majd csinálni – mondta Rátonyi Kriszta, aki ismerős arcok közt kezdi új feladatát, hiszen Harsányi Leventével és Szente Vajkkal is dolgozott már együtt korábban.- Mindkettőjüket nagyon kedvelem, remélem a köztünk lévő összhangot a nézők is érzik majd – tette hozzá.

Rátonyi Kriszta Kraszkó Zitát váltja a csapatkapitányi szerepben szeptember 3-tól.- Szerettem Leventével és Vajkkal dolgozni a műsorban, szerintem Kriszta is remekül helytáll majd. Én most a Hepp! színházzal való munkámra koncentrálok. Improvizációs tréningeket is tartunk, ahova szeretettel várunk mindenkit, aki kamera előtti szerepléssel szeretne foglalkozni – mondta Zita, akit továbbra is láthatnak a közmédia nézői, például a 2018-as Oscar-gála közvetítésének háziasszonyaként.A Magyarország, szeretlek! számos új, izgalmas játékkal, megújult formában és díszlettel várja a nézőket szeptember 3-tól vasárnap esténként a Duna Televízión.