Rap helyett hitelben utazik Dopeman

Míg a popműfajból lassan kihátrál, addig az üzleti világban egyre terjeszkedik Dopeman. A nyolcadik kerületi rapper a póthajkereskedés és az ingatlanbiznisz mellé a hitelügyintézést is felvette a portfóliójába - írja a Bors. – A DopeHitel szolgáltatást egy üzlettársammal csinálom, aki biztosítja a magas színvonalú céges és szakmai hátteret. Én a PR és kommunikációs vonalat viszem. Pénzre mindig mindenkinek szüksége van, így hitelre is. Eddig mindenféle rétegből jelentkeztek már pénzért, vállalkozók, magánemberek egyaránt – magyarázta Dope.Dope, az egyik legismertebb magyar rapper így magyarázza, hogy zenészként visszavonul:– A fiatalok műfaja ez, nekik kell nyomni. Most álljak be az internetes kattintásvadász előadói közé? Mert manapság erről szól a népszerűség. Ráadásul mindenhonnan ki vagyok tiltva, amit nyilván magamnak köszönhetek, mert ebben olyasmivel próbálkozom, aminek a befogadására ennek az országnak a közönsége alkalmatlan.