Rántott csokit uzsonnára?

A skót gasztronómiáról legtöbbünknek a haggis és a whisky jut eszébe, de bőven tartogat még érdekességeket Gordon Ramsay hazájának konyhája. A nemzetközi különlegességek rajongói egy kis kreativitás bevetésével könnyedén össze is állíthatják saját hamisítatlan skót menüjüket. Ha a híres nemzeti ételükhöz nem állna rendelkezésünkre elég birkabelsőség és tölteni való bendő, a következő, egyszerűbb fogásokkal is megidézhetjük a Felföld ízeit.Egy ködös, szürke reggelt mi sem indíthat jobban, mint az angolokéhoz hasonló kiadós menü: a tányérunkra kerüljön bőven kolbász, szalonna, véres hurka (a tradicionális black puddingot megidézendő), tojás és paradicsomos bab. A skótok kenyér helyett gyakran fogyasztanak zablepényt, amit zabliszt, só, szódabikarbóna, olaj és víz keverékéből 20 perc alatt elkészíthetünk. Az alakjukért aggódóknak általában nem kedvez a hagyományos skót konyha, de a reggeli reform verziójaként választhatjuk a szintén népszerű zabkását is.Hús, krumpli, tészta, forró olaj – ezekkel a hozzávalókkal már nem foghatunk mellé, ha skót úrként szeretnénk az ebédlőasztalhoz ülni. Ha az ikonikus, vagdalt szívvel, májjal és tüdővel töltött birkabendőhöz nem fűlne a fogunk, tálaljuk a húsos ragu és krumplipüré házasításából születő pásztorpitét, a sajtos makaróni-pitét, vagy a klasszikus skót tojást. A szigetországban street foodként is hódító, fűszeres húsba töltött és bő olajban kisütött főtt tojással a húsvéti menüt is pikánsabbá tehetjük.Ha önmagában nem találnánk elég bőségesnek a fenti fogásokat, szerencsére levesekből is kínálnak magyar ínyre valót a zordon tájak szakácskönyvei. A póréhagymás kakaslevessel, vagyis a cock-a-leekie-vel – amit manapság főleg csirkéből készítenek –, garantáltan felmelegedhetünk ezekben a fagyos tavaszi napokban. A főétkezés alkalmával ne feledkezzünk meg az aperitifként és digestifként is fogyasztható skót nedűről: kedvenc whiskyjükből, a The Famous Grouse-ból például Skóciában másodpercenként három kortynyi fogy.Az uzsonnát és a vacsorát sem érdemes elaprózni: az ötórai tea mellé elmajszolhatunk egy-egy shortbreadet, vagyis liszt, vaj és cukor keverékéből készített vajas süteményt, de megédesíthetjük a délutánt néhány édes zsemlével. A kettévágott scone legautentikusabb tölteléke a narancslekvár, amit háromszáz évvel ezelőtt egy pórul járt skót zöldséges felesége talált fel: a derék asszony leleményességével egy rakomány keserű narancstól mentette meg férjét. Az elkötelezettek számára kötelező fogás a kilencvenes években megszületett kalóriarekorder őrület, a rántott Mars szelet: nem kell hozzá más, csak egy szelet csoki, némi palacsintatészta, és sok-sok olaj...