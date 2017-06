Rangos irodalmi díjat nyert az áramütéssel büntető nőkről szóló regényével

Naomi Alderman kapta az angol nyelven alkotó női szerzőket jutalmazó Baileys Women's Prize for Fiction rangos brit irodalmi díjat The Power (Az erő) című sci-fijéért.- ismertette a BBC News.Az idei zsűrielnök, Tessa Ross "briliánsan kigondolt disztópiaként" jellemezte Alderman regényét, és dicsérte a szerzőt "nagy ötleteiért, fantasztikus képzelőerejéért". Az írónő szerdán a londoni Royal Festival Hallban vehette át a 30 ezer fonttal (10,6 millió forinttal) járó díjat.

A női mozgalom sokkal fontosabb számomra, mint bármi más hasznos dolog, ami segítségemre lehet az otthonomban. Más nők támogatása és ereje sokkal többet jelent nekem, mint az elektromosság

- jelentette ki a díjat átvevő szerző nem kis derültséget keltve a közönség körében.A díj társalapítója, Kate Mosse az ünnepségen megemlékezett a napokban elhunyt Helen Dunmore költő-íróról, aki annak idején elsőként kapta meg a női írók számára létrehozott elismerést.Alderman 2006-ban már elnyerte a debütáló női írókat jutalmazó Orange-díjat Disobedience című regényéért, amelyből idén Rachel Weisz és Rachel McAdams részvételével forgattak filmet.Tavaly az ír Lisa McInerney vehette át a Baileys Women's Prize for Fiction irodalmi díjat The Glorious Heresies című debütáló regényéért.Az eredetileg Orange Prize for Fiction néven alapított díjat, amely 2014-ben vette fel a Baileys Women's Prize for Fiction nevet legújabb szponzora után, 1996-ban hozták létre.