Rákász Gergely kajakozással, kirándulással, jógával tartja karban magát

Fotó: Rózsa Erika

Látvány, lendület és a klasszikusok

Rákász Gergely 15 évesen, az ország legfiatalabb koncertorgonistájaként adta első hangversenyét. Az ELTE művész-tanári szakát végezte el, 2000-ben diplomázott. 2005-ig az Egyesült Államokban tanult és koncertezett. Több mint ezerötszáz fellépése volt már Magyarország, Európa és Amerika nagyvárosaiban. Egyedi látásmódja fiatalos lendülettel tölti meg a komolyzenét. Látványkoncertjeivel új műfajt teremtett, melyben képzőművészet, tánc és színészi játék segítségével tízezrekhez közelítette a műfajt és a hangszert. „Egy Koncert Kékben" című műsorát csaknem harmincezren nézték meg szerte Európában. „Bachalley" projektjében, a világon először a művészi paletta két, talán legtávolabbi végét kapcsolta össze, Bach fúgáit és a Street Dance-t. VíziZene című produkciója a Dunán, a Rajnán és a Szajnán minden évben kultúrakedvelő utazók vágyott úti célja. Jótékonysági projektjeiben közönségével együtt számos nemes célt támogat. A koncertjein nemcsak játékával, de a zenetörténetből vett érdekes háttértörténetekkel is rabul ejti közönségét. Iskolaprogramja keretében több mint száz magyar iskolában szólaltak meg hangversenyei. Tíz szólóalbuma jelent meg.

– Jó állóképesség szükséges az orgonáláshoz, kézzel-lábbal dolgozunk, mint egy űrhajón, állandó készenlétben kell lennünk, mert mindig történik valami. Meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt, miközben eléggé instabil helyzetben vagyunk. Ezt meg is sínyli sok zenésznek a háta, megfájdul, ha nem vagyok kellőképp edzett. Főleg olyan művekhez kell az erőnlét, mint például Gershwin Kék rapszódiája, ha azt akarom, hogy minden hang megfelelőképpen megszólaljon. De más oka is van, hogy sportolok: a test és a lélek egymásra kölcsönösen hat. A test olyan, mint a csónak vagy a járgány, amit használunk, ha lerobbant, akkor kellemetlen vele az élet, ha karbantartjuk, akkor a szellem, a lélek és a test szentháromsága egységbe kerül.Egy csónakban a jó Istennel– Győr a folyók városa, szinte bűn lenne nem kihasználni. A kajakozás nagyon jó arra, hogy tudatosítsuk, a közlekedés több annál, hogy egyik pontból eljutunk a másikba, az utazás minden pontján jelen kell lenni. Nekem abban a fajta eltávolodásban is segít, ami a feltöltődéshez kell, amihez egyedüllétre van szükségem. A Dunán olyan részek közelébe juthatok el, amiket szinte csak az állatok fedeztek fel, közben egyforma távolságban lehetek a két parttól a víz közepén. A jó Istennel, a teremtéssel kapcsolatos érzések öntenek el, nyugalmat, erőt adnak. Ha erdőben túrázok, akkor is hasonlót élek át. A terep-kerékpározás pedig annak a finomságnak az ellentéte, amit az orgona jelent, amikor heteken, hónapokon át egy-egy művön dolgozom, hogy az előadás méltó legyen Bachoz vagy Vivaldihoz. Ha túlcsordul bennem az ehhez szükséges finomság, ha telítődök vele, akkor kell a dombra fel, dombról le izgalmas, poros, sáros élménye, ami kompenzálja. Emellett van egy új felfedezettem is, a jóga. Rajongok azért a könnyed érzésért, amit ezek a komplex mozdulatok kínálnak már kora reggel.Túrabakancs a csomagtartóban– Mindig ott van bekészítve a túrabakancs az autó hátuljába. Ha látok egy szép dűlőt útközben, már megyek is felfelé, teszek egy rövid sétát. Gyakran előre keresek erre alkalmas helyet a fellépésem helyszíne közelében, megnézem, van-e ott olyan kiállítás, ami érdekel, hogy tudjam, hova mehetek, ha van pár óra szabadidőm. Mindennapos táplálékunknak kell lennie a sportnak, a művészetnek.Több impulzus kell a közönségnek– Nagy művészet- és kultúrafogyasztó vagyok, mert az emberiség legjobb lelki, szellemi pillanatainak esszenciáját jelentik. Aképzőművészeti alkotásokban is órákig gyönyörködöm, felemelnek. Ez a művészeti ág azért is érdekel, mert gyakran beemelem az előadásaimba. Manapság úgy kell szólni a közönséghez, hogy egyszerre többféle impulzus érje, ezért tartok látványkoncerteket. Ezeken például, ha ahhoz a részhez érek, amelynél a kottára Vivaldi egy szonettet írt, akkor az előadásomközben az látható, hogy Papp Norbert festőművész ezt a jelenetet megrajzolja. Így a hallgatóság jobban értheti, elképzelheti, mennyire motivált volt alkotás közben a zeneszerző.Vivalditól a Deep Purple-ig– Ha nehéz válaszokat találni, ha szétszórtak a gondolataim, akkor Bach rendezettsége kigereblyézi azokat: fél óra, és minden rendben lesz. Olyan a rendszere a zenéjének, mint a teremtésé. Ha pedig lelki gyorstöltésre van szükség, akkor jó Gershwin és Vivaldi. Negyedóra alatt pirosból sárgára, még negyedóra múlva zöldbe vált az akkum. Nem azért szereztek zenét, mert ezért fizették őket, hanem hogy sütkérezzenek a közönség szeretetében – ez az energetizáló hatás érződik a zenéjükben. S sorolhatnám még a zeneszerzők neveit, Mozartot, Beethovent is szívesen hallgatok, és nem csak klasszikusokat. Más műfajokat is kedvelek, amikben még van zeneiség, szeretem a Rolling Stones, a Deep Purple, a Queen dalait.Az érzések ugyanazok– Koncertjein mindig mesél az előadott művek születésének körülményeiről, a szerzők életéről. Annyira élvezetesen teszi ezt, mintha a hobbija lenne, hogy ezzel foglalkozik.– Ha készülök egy újabb előadásra, akkor komolyabb kutatást is folytatok a mű kapcsán és tényleg élvezem ezt. A történelem mindig is érdekelt és így tudom hitelesen eljátszani a műveket. Akkor, ha jobban megismerem a születésük körülményeit, a szerzőiket, ha tudom, mit éltek át, hiszen a lelküket írták bele öt vonal közé, oda visznek, ahova a szavak nem. Több száz éve éltek, de nincs nagy különbség az ő érzelmeik és a mai emberekéi között. Azokat zeneileg megfogalmazták, így mélyebb átélésre alkalmasak. Ők sem voltak tökéletesek, de azzal, ami itt maradt belőlük, amit ránk hagytak a műveikben, érdemes kapcsolatba kerülni.Patinát az orgonának– A Lords of the Organ sorozatot folytatom, a hangszer urait, királyait, legnagyobb szerzőit és örök életű alkotásaikat állítjuk színpadra: Bach, Gershwin, Vivaldi és Bizet műveit. Szeretném visszaadni a patináját az orgonának. Sokan maguktól távolinak érzik, csak templomi hangszerként tekintenek rá és ott nem is látják, ki játszik rajta. Pedig show-hangszer, a római gladiátorok bemutatóira szekéren húzták be, hollywoodi filmek háttereként szolgált, császárok, királyok hallgatták, az sem véletlen, hogy az egyház kisajátította. Ezért a Lords of the Organ produkció révén szándékom szerint a reménybeli hallgató fejében már a cím hallatán megkondul egy harang, akárcsak Michael Flatley Lord of the Dance előadásának elején, amely szintén egy ősi, elementáris erejű műfajt, az ír sztepptáncot állította színpadra úgy, hogy tömegeket szórakoztatott. A téli programomra pedig Bach és Vivaldi műveivel készülök. Vivaldit azért említem meg már többedszer, mert háromszáznegyven éve született. Sokat tanultam tőle arról is, hogyan válik csábítóvá, csillogóvá a zene.