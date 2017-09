Rajtol az NHL a Spíler TV-n

A mérkőzést a Spíler TV élőben közvetíti október 4-ről 5-re virradó hajnalban 2:00-ás kezdettel. A világ legjobb jégkorong bajnokságának exkluzív magyarországi sugárzási jogával kizárólag a Spíler TV rendelkezik, ennek megfelelően a csatorna minden játékhétről a maximálisan adható közvetítésszámot sugározza egészen a Stanley Kupa-döntő végéig.



A mérkőzések kommentátorai Léderer Ákos és Hetthéssy Zoltán lesznek, a szakkommentátori székben a népszerű Szuper Levente-Szélig Viktor páros mellett egy újabb klasszissal rukkol elő a csatorna, KovácsCsaba is a Spíler TV szakértője lesz. A csatorna Kanadából is hétről-hétre helyzetjelentést ad, kiküldött tudósítója által hozza még közelebb a liga történéseit a magyar nézőkhöz.



„Olyan irányt vett a sportág, ami miatt elmondhatjuk, forradalmi időszakon megyünk keresztül. Én azért visszasírom néha az előző három évtized ütősebb hokiját, de be kell látnom, még ha nehezemre is esik, hogy annak az időszaknak végképp befellegzett, és gladiátorharcból kemény játékká alakult át ez a sportág. Ahogy azt a magyar válogatott finn kapitánya is mondja, küzdőszellem, játékintelligencia, korongkezelés és gyorsaság, ezeket a tulajdonságokat nézi, amikor válogat. Nekünk egyszerűbb a dolgunk, mert amellett, hogy mi a közvetítőállásban is a legjobbra törekszünk, szinte biztosak lehetünk benne, bármelyik meccset is választjuk majd, továbbra is a legjobbakat látjuk a legjobb helyen" - mondta Léderer Ákos, aki egymaga közel 150 mérkőzést közvetített a tavalyi bajnokságból.



„Rég vártam ennyire szezonrajtot, mint most! A legizgalmasabb szakaszában van lehetőségünk követni a világ legjobb bajnokságát, a Crosby-Ovesckin-éra utolsó felvonásai és a McDavid-Matthews korszak hajnala fog összeérni az elkövetkezendő években. A liga továbbra is gyorsul, a jégkorong látványosabb, mint valaha!"– véli Hetthéssy Zoltán.



„Aki a magas színvonalú hokit szereti és este kilenckor a Spílerre kapcsol az megkapja, amire vágyik. A mérkőzések mellett természetesen az összefoglalókat is megmutatjuk az összes játéknapról a meccsek után közvetlenül. Annyi jégkorongot adunk, amennyit csak tudunk. Az október 4-i rajtot három saját gyártású műsorral vezetjük fel, amelyekben külföldön forgatott, exkluzív interjúkat láthatnak a világ legjobb jégkorongozóival" – tájékoztatott a tervekről Pehl Bernadett főszerkesztő.