Rajongott a Will és Grace-ért? Jó hírünk van

Két új évad is készül a szeptemberben visszatérő Will és Grace című televíziós sorozathoz. A készítők szerint az új részek figyelmen kívül fogják hagyni a népszerű sitcom 2006-os befejezését, amely 20 évet ugrott előre az időben.



Visszatérnek a már jól ismert szereplők is, akiket ismét az Emmy-díjas Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes és Megan Mullally fog alakítani.



Az 1998-ban indult sorozat egy meleg ügyvédről szól, aki New York-i lakását egy barátnőjével osztja meg.

A műsor sokak szerint segítette a melegek elfogadását, beemelte ábrázolásukat a populáris kultúra főáramába, jóval azelőtt, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság elfogadta volna a melegek összeházasodásának jogát 2015-ben.



Eric McCormack szerint legfőképpen viccesek szeretnének lenni, de természetes kulturális és politikai témák is megjelennek majd a sorozatban.

Debra Messing arról beszélt, hogy a transznemű, pánszexuális és queer identitással kapcsolatos kérdéseket is feszegetni fognak.



Az új részekben Will és Grace 2017-ben még mindig együtt él, közel szintén meleg barátjukhoz, Jackhez, valamint a narcisztikus és dúsgazdag Karenhez, aki Donald és Melania Trumphoz fűződő barátságával dicsekszik majd - emelte ki a Karent alakító Megan Mullally.



A producer Max Mutchnick szerint ez a helyzet izgalmas lehetőséget rejt magában a különböző vélemények megszólaltatására. A producer társával, David Kohannal együtt hangsúlyozta: azért hagyják figyelmen kívül a 2006-os befejezést - amely szerint az egymástól eltávolodott Will és Grace-t 20 évvel később felnőtt gyermekeik hozzák ismét össze -, hogy visszatérhessenek a négy karakter lényegéhez. "Sokkal jobban hiányzott nekünk a négy karakter közötti dinamika, mint a lehetőség, hogy lássuk, milyen az életük szülőként" - mondta David Kohan.