Rag´n´Bone Man koncert Budapesten!

Május 4., Budapest Aréna

A BRIT & Echo-díj nyertes Rory Graham (avagy Rag'n'Bone Man) elindul várva várt Grande Reserve elnevezésű turnéjára, amely keresztülszeli a kontinenst 2018-ban. Multiplatina eladású albuma, a Human dalait előadva Rag'n'Bone Man 20 európai országban lép majd fel jövő év februárjától májusig. A turné Franciaországban kezdődik február 23-án, és május 13-án ér véget Isztambulban, miközben eddigi legnagyobb koncertjét fogja adni Londonban.Február 23. Lille, ZenithFebruár 26. Koppenhága, VegaFebruár 27. Oslo, Sentrum SceneFebruár 28. Stockholm, CirkusMárcius 2. Prága, Forum KarlinMárcius 8. London, Alexandra PalaceÁprilis 24. Amszterdam, AFAS LiveÁprilis 27. Riga, PalladiumÁprilis 28. Helsinki, The CircusÁprilis 30. Tallinn, KuluurikatelMájus 1. Vilnius, Compensa Concert HallMájus 2. Varsó, Torwar ArenaMájus 5. Ljubljana, Hala TivoliMájus 6. Belgrád, Hala SportovaMájus 8. Bukarest, Sala PalatuluiMájus 9. Szófia, Universiada HallMájus 11. Skopje, VIP Arena Boris TrajkovskiMájus 12. Thessaloniki, Principal Club TheatreMájus 13. Isztambul, Volkswagen ArenaRag'n'Bone Man budapesti koncertjére jegyek október 6-án 10 órától kaphatók aés aoldalon keresztül.Slágere, a Human mostanra gyémántlemez lett Franciaországban, platina- 8 másik országban, még mindig tartja előkelő helyét az európai játszási listákon, és 46 országban vezette az iTunes letöltési listáját.A Human elképesztő világsikere évekig tartó folyamatos fellépéssorozatot jelent Rory számára. Éppen csak betöltötte 15. életévét, amikor elkezdett rappelni szülővárosában, Uckfieldben, és 19 volt, amikor apja ösztönzésére elkezdett bluest énekelni. A blues és a rap szeretetének kombinációja hamarosan valami nagyobbá fejlődött, amikor csatlakozott egy brightoni hip-hop csapathoz, a The Rum Committee tagjaihoz, akiknek már rendszeresen volt Londonban is fellépésük. Blues Town, Wolves és Disfigured EP-i megjelenése hozzájárultak ahhoz, hogy tömegek keresték az egész országban, és már karrierje kezdetén masszív rajongótáborral rendelkezett.Idén eddig Rory nyert két BRIT díjat – elsőként nyerte meg ugyanabban az évben a BRIT Kritikusok és a Legjobb Új Művész díját is -, csinált egy teltházas turnét Európában és Angliában, ahol 3 koncertet adott zsínórban a legendás O2 Brixton Academy-n, valamint fellépett a The Graham Norton Show, a Comic Relief, a Later with Jools Holland, valamint a Jimmy Fallon és az Ellen DeGeneres showkban.