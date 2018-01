Rachel Weisz nem gondolta volna, hogy valaha is megházasodik

A 47 éves színésznő még 2011-ben az Álmok otthona című film forgatásán ismerkedett meg Daniel Craig színésszel. Mindössze fél évnyi együtt töltött idő után úgy döntöttek, összeházosodnak. A színésznő ritkán beszélt házasságáról, mióta Craiggel együtt vannak, igyekeznek nem magukra irányítani a média figyelmét, azonban Weisz most az Evening Standardnak adott interjúban megosztott néhány információt a kapcsolatukról, és beszélt a megismerkedésük előtti időkről.



Weisz az interjú során elárulta, soha nem gondolta volna, hogy megházasodik, nem is vágyott rá. Elmondta, nem igazán tudott azonosulni a romantikus vígjátékok hepiendjeivel. "Aztán egyszer csak megtörtént egy sokkal érettebb pillanatban" - mondta.



A kérdésre, hogy a házasság megváltoztatta-e, Weisz először nem is tudta hogyan válaszoljon. "Úgy értem, mindig viselem a gyűrűt. Büszkén hordom a gyűrűt. Foglalt vagyok" - mondta.



A More 2016 decemberi/januári számában a kérdésre, miért döntött úgy, hogy nem oszt meg részleteket házasságáról Weisz azt felelte, hogy azzal elárulná a szent köteléket.